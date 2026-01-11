Ana de la Reguera destapa la peor cita que ha tenido y que le rompió el corazón, ¡vergüenza! ¡Exhibe al hombre!

El mundo de las citas está lleno de sorpresas, eso lo sabe mejor que nadie Ana de la Reguera, quien estrena su nueva película “Un hombre por semana”, trama que la ha llevado a compartir que, al igual que su personaje, ella también ha recurrido a las apps de citas para conocer algún galán.

Aunque la actriz reconoce que nunca ha conseguido formalmente un novio a través de estas aplicaciones, sí ha tenido la oportunidad de conocer a personas interesantes, vivir una que otra experiencia extraña y, en el camino, ganar valiosas amistades.

Ana de la Reguera aseguró que nunca ha tenido malas experiencias en las apps de citas; sin embargo, recordó entre risas la que considera la peor cita de su vida, ¿cómo fue y con quién? Te contamos.

Mira: Poncho Herrera y Ana de la Reguera ¡terminaron! y nos enteramos por qué

Este proyecto consta de seis capítulos, los cuales ya se podrá ver a partir de este miércoles por una plataforma digital. / Francisco Mancera

¿Cuál fue la peor cita de Ana de la Reguera?

La anécdota ocurrió cuando Ana de la Reguera vivía en Estados Unidos y estaba perdidamente enamorada de Greg, un chico guapo que era amigo de una de sus mejores amigas. Su emoción fue enorme cuando un día recibió una llamada en casa: Greg la invitaba al cine. Sin dudarlo, aceptó la cita y se arregló con toda la ilusión de una adolescente.

Sin embargo, al llegar el momento del encuentro, la actriz se llevó una terrible sorpresa: el joven que apareció no era el Greg del que estaba enamorada, sino otro Greg, un amigo de su hermano menor, que además tenía solo 14 años.

“Me confundí de Greg, era el amiguito de mi hermanito de 14 años. Entonces él me dijo: ‘It’s me’, y a mí se me cayó la cara, porque además ya estaba entaconada, aunque yo tenía 15 años”, recordó entre risas a una revista de circulación nacional.

Checa: Ana de la Reguera le exigió a Alfonso Herrera que se divorciara para no ser la otra

Ana de la Reguera sorprende al revelar que tuvo una relación con una mujer. / Redes sociales

Ana de la Reguera revela otro momento incómodo en su peor cita

A pesar del incómodo momento, Ana de la Reguera decidió seguir adelante con la cita. Para empeorar la situación, los papás del chico pasaron por ellos y los llevaron al cine, algo que incrementó aún más la incomodidad.

“O sea, nos llevaron al cine”, relató.Pero lo peor aún estaba por venir. Aunque la intención era ver Jurassic Park, terminaron entrando por error a otra sala y vieron The crying game, una película para mayores de edad.

“Lo peor es que nos metimos mal y nos metimos a ver “The crying game”. Imagínate, estuvo increíble para mí porque vi esa película y fue como: ‘¡Wow! Qué película’. Pero iba con un niño de 14 años viendo “The crying game”. Muy fuerte. Muy fuerte”, confesó a la revista.

“Fue una cita muy rara y ya, yo lo único que quería era irme a mi casa”, añadió.

Finalmente, la actriz reconoció que hasta el día de hoy esa experiencia sigue siendo la peor cita que ha tenido, no solo por lo incómodo del momento, sino porque además su corazón estaba puesto en otra persona.

“La pasé muy mal y además con el corazón roto de que yo quería ver al otro. Eran dos sentimientos: ‘Pobre de mí, qué incómoda estoy’”, concluyó.

Mira: Ana de la Reguera estalla contra Adrián Marcelo: “Es un cobarde. No iba aguantar perder contra Gala”