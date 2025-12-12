Ana de la Reguera dice que tuvo una relación con una mujer ¿Con quién? ¡Recomienda otras mujeres intentarlo!

Ana de la Reguera sorprendió tras una sincera entrevista en el programa “Montse & Joe”, donde abrió su corazón y habló de una etapa poco conocida de su vida. La actriz, que ha sido relacionada sentimentalmente con Jorge Ramos, Tony Dalton y Alfonso Herrera, reveló que también ha tenido una relación con una mujer.

Ana de la Reguera sorprende al revelar que tuvo una relación con una mujer. / Redes sociales

¿Qué confesó Ana de la Reguera sobre haber tenido una relación con una mujer?

Durante la conversación con Montserrat Olivier, Ana de la Reguera se mostró totalmente abierta. La actriz contó que sí ha tenido una relación con una mujer y que esa vivencia fue más enriquecedora de lo que esperaba.

Sin rodeos, Ana afirmó: “Yo sí he estado con una mujer”, sorprendiendo en entrevista. La actriz comentó a Montserrat que le encantó la experiencia porque le permitió conocerse mejor.

¿Por qué Ana de la Reguera recomienda a otras mujeres tener una relación con otra mujer?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Ana de la Reguera confesó que, lejos de arrepentirse, recomienda a otras mujeres vivir una experiencia similar.

Ana fue muy clara: “Yo se lo recomiendo a todas las mujeres porque creo que te conoces mucho a ti y sale una parte que yo no conocía”.

Ana explicó que relacionarse con otra mujer le permitió explorar emociones y sensaciones que jamás había sentido y que este tipo de experiencias pueden ayudar a romper ideas rígidas sobre la feminidad.

“A mí me salió como una parte masculina que yo no conocía y me encantó”, confesó entre risas, asegurando que esta nueva faceta la hizo reflexionar sobre su identidad de una forma mucho más profunda y honesta.

¿Quién aconsejó a Ana de la Reguera tener una relación con otra mujer?

Ana de la Reguera también reveló que esta decisión no surgió de la nada. Fue una recomendación directa de su hermana, la DJ y rockera Ali Gua Gua, una figura conocida en la escena musical alternativa.

Sobre este consejo, Ana recordó: “De hecho, me lo aconsejó mi hermana. Yo se lo aconsejaría a todas las mujeres”.

La actriz explicó que llegó a esta etapa después de sentirse cansada de siempre intentar ser perfecta. “Estoy cansada de siempre tener que hacer las cosas bien”, comentó. A lo que su hermana le dijo: “Igual tendrías que probar y hacerlo todo mal… Abre tu mente, tu cuerpo, abre tus piernas”.

¿Con qué mujer anduvo Ana de la Reguera?

Aunque Ana de la Reguera habló sin filtros sobre esta etapa, nunca mencionó el nombre de la mujer con la que tuvo la relación.

Hasta ahora se desconoce quién fue, y la actriz tampoco dio pistas sobre si se trató de alguien del medio artístico o una persona fuera de los reflectores.

Sin embargo, dejó claro que se trató de una experiencia importante en su vida, tan significativa que incluso la incluyó —con humor e ironía— en su serie “Ana”, donde ya había contado este capítulo diciendo que no era “su salida del clóset”, sino simplemente parte de su historia.

