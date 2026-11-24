Durante la decimosegunda gala del ‘Capataz’ de ‘La granja VIP 2026’, Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ tuvo “un último encuentro” con Kevyn Contreras ‘Bicolor’, con quien tuvo una especie de romance intermitente dentro del show. En la conversación, la influencer sugirió que podría estar embarazada del comediante.

Por supuesto, la declaración dio mucho de qué hablar en redes sociales y los fans se han hecho una única pregunta: ¿La Bebeshita realmente está esperando un bebé? Te decimos todo lo que contó la creadora de contenido tras su polémico comentario.

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La Bebeshita dejó ver que podría estar embarazada / Redes sociales

¿Cómo fue el romance entre ‘la Bebeshita’ y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ en ‘La granja VIP 2026’?

Desde el comienzo de ‘La granja VIP 2026’, Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ se mostraron muy cercanos. Se abrazaban constantemente y hasta llegaron a besarse en varias ocasiones.

No obstante, hubo muchas peleas entre ellos, principalmente, por la aparente falta de interés de él. Y es que la creadora de contenido consideraba que el regiomontano no estaba lo suficientemente comprometido con su “romance”.

Pese a las constantes peleas, ella decía estar muy “enamorada” de él. Incluso se dijo que habrían tenido intimidad. En una ocasión, los fans los captaron bajo las cobijas y haciendo movimientos “extraños”.

Tras esto, Daniela dijo tener ganas de vomitar y que tenía un retraso en su periodo, algo que fortalecieron los rumores de un posible embarazo. El pasado 22 de noviembre, la influencer quedó eliminada del reality. La reacción de Contreras fue de tristeza y shock.

En su último reencuentro, ‘la Bebeshita’ manifestó haberse dado cuenta de que Kevyn nunca la había tomado en serio. Lo que llamó la atención fue que dijera: “Nos vemos en nueve meses”. Estas palabras hicieron que muchos dieran por hecho que la joven estaba embarazada.

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La Bebeshita y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ tuvieron un romance en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

‘La Bebeshita’ habla de su romance y supuesto embarazo de Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Tras su reunión con Kevyn Contreras ‘Bicolor’, ‘la Bebeshita’ fue entrevistada por Malleza, host digital de ‘La granja VIP 2026’, sobre la veracidad de su romance con el comediante. La influencer sostuvo que todo había sido auténtico.

“Nunca he inventado relaciones. Siempre me enamoro y termino perdiendo. La verdad es que me harté, a veces, de sufrir. Quisiera que fuera falso para no estar sufriendo lo que estoy sufriendo. Me vale (lo que diga la gente). Siempre he sido así. Soy una persona a la que le encanta enamorarse, que ama el amor. Si no hubiera sido real, hubiera seguido en la competencia”, indicó.

Durante la madrugada del 24 de noviembre, la joven hizo una transmisión en vivo, en la cual reconoce que no es seguro que esté embarazada y que irá con un médico para verificarlo.

“La verdad es que quisiera contarles más a detalle lo que dije hoy, pero no quiero contar cosas delicadas. ¿Me entienden?”. La Bebeshita

Cabe mencionar que el hermano de la famosa dijo desconocer si realmente estaría esperando un bebé. Indicó que, hasta donde sabe, esto es falso.

Bebeshita se gano una demanda y ella misma lo sabe. TV Azteca esperamos una disculpa pública para Kevyn Bicolor 🔵🔴 por difamación!! #LaGranjaVIP @lagranjavipmx @AdalRamones https://t.co/WOO6WeiRzw — Izzy (@Izzy01189) November 24, 2026

¿Demandarán a ‘la Bebeshita’ por sugerir que estaría embarazada de Kevyn Contreras ‘Bicolor’?

Mucho se ha dicho sobre el romance y presunto embarazo de ‘la Bebeshita’ y Kevyn Contreras ‘Bicolor’. En las últimas horas, ha estado circulando un comunicado que habría lanzado el equipo del cómico. En dicho mensaje, se exige una disculpa pública por parte de la creadora de contenido o, de lo contrario, podrían tomar acciones legales.

“Pedimos respeto para los niños y sus familiares, así como para Kevyn y la imagen que ha construido dentro del reality. Esperemos que esta situación se atienda con la seriedad que merece, sin necesidad de llegar a instancias legales”, se lee.

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