Bebeshita ¿celosa? asegura que Manelyk coquetea con Bicolor en La granja VIP ¿el galán de la temporada? I VIDEO

Desde la inesperada salida de Mónica Escobedo de ‘La granja VIP’ por agredir a Niurka, los ánimos han estado bastante caldeados en el reality de TV Azteca, y ahora un nuevo drama se destapa en el programa, y sí, tiene de protagonistas a La Bebeshita, Manelyk González y Kevyn Bicolor, ¿qué está pasando? Te lo contamos.

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Bebeshita / Foto: IG/bebeshitadany

Bebeshita explota contra Manelyk González, ¿por Bicolor?

Aunque parecía que se trataba de un clásico shippeo de reality, la supuesta relación entre La Bebeshita y Kevyn Bicolor cada vez está más complicada, pues para la influencer, al parecer hay una tercera en discordia que no los deja ser completamente felices: Manelyk González.

En un clip que ya se está haciendo viral en redes, se ve a Bebeshita hablar con Kunno sobre los problemas que está teniendo con el comediante, pues según ella la exAcapulco Shore, no deja de coquetearle a Bicolor enfrente de ella.

“Me dice [Manelyk] ‘dile a tu marido que si le enseño a hacer unas tortitas de atún’, ah pero estoy viendo a Kevyn que está riéndose… entonces le dije ‘wey díselo tú si se ve que están hablando y se ve que están coqueteando, díselo tú’ (…) que se vayan a la ve*** wey, me ca** pinches desleales” La Bebeshita

Ay no qu horror como se atreve la Bebeshita a decir qu Mane le coquetea a Kevin. Está mujer está bien traumada 🥴 #LaGranjaVIP https://t.co/sExLuLPxS9 — ✰ 𝙼𝙰𝚈༝𝙶𝚄𝚃𝙸𝙴𝚁𝚁𝙴𝚉 ☃☄ (@May_Gutierrez25) October 20, 2026

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Bebeshita, ¿realmente está enamorada de Kevyn Bicolor?

Esta no es la primera vez que la influencer da de qué hablar por sus reacciones con Kevyn Bicolor, pues hace unos días se sinceró con Mónica Escobedo, Fernando Lozada y Azalia Ojeda, sobre la posibilidad de tener una relación con el comediante una vez salieran de la competencia.

Como era de esperase, los tres trataron de ayudarla a entrar en razón, asegurándole que si de verdad quería algo serio con Kevyn, debía tomar en cuenta que él es un hombre con muchos compromisos allá afuera:

“El desmadre es lo de menos Bebeshita, tiene seis hijos y seis mamás de sus hijos, tres, perdón, ¿estás dispuesta a lidiar con eso?” Azalia Ojeda

Hasta el momento no se tiene claro si el supuesto enamoramiento de Bebeshita por Bicolor es una estrategia para seguir en el juego, o si verdaderamente la modelo siente que encontró al amor de su vida.

A pesar del supuesto enamoramiento de la Bebeshita, Kevyn Bicolor reveló que él ya no quiere tener que ver nada con la modelo, pues prefiero estar en paz y no tener problemas con nadie: “estoy a toda mad** así”.

Por su parte, Manelyk González enfrentó a Bebeshita y de frente le aseguró que ella no estaba interesada en el comediante, y mucho menos en hacerle daño a ella: “Yo no tengo nada contra ti, ni voy a hacer nada que te lastime”, dijo.

Kevin dice qu ya corto con la Bebeshita x qu el no quiere problemas con nadie y qu ya suficientes problemas tiene elosmo como para tener más. Tampoco le gustó lo qu la Bebeshita se invento de Julio, y qu ya ni como bicolor ni como persona la quiere serca #LaGranjaVIP https://t.co/hEWrFriydg — ✰ 𝙼𝙰𝚈༝𝙶𝚄𝚃𝙸𝙴𝚁𝚁𝙴𝚉 ☃☄ (@May_Gutierrez25) October 20, 2026

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Amor de reality, ¿la estrategia de Bebeshita para ser visible en los programas?

El crush de Bebeshita con Bicolor es apenas uno de los tantos amores de reality con los que la modelo ha tenido que lidiar, pues al ser una personalidad que participa regularmente en este tipo de formatos, ha sido señalada de abusar de este recurso para mantenerse vigente.

Entre sus conquistas de programas de televisión se incluyen Lapizito, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, personalidades con las que no pudo concretar ninguna relación.

Recientemente, Bebeshita y Kevyn Bicolor dieron de qué hablar luego de que protagonizaran un momento íntimo bajo las sábanas, ¿será que el comediante es el verdadero galán de la temporada?