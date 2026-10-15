¿Julio Camejo empujó a Bebeshita en La granja VIP? Ella lo acusa de violencia y Niurka estalla: “Está exagerando”

La granja VIP vivió otro momento de tensión durante la gala de nominación. Lo que comenzó como una celebración entre los participantes terminó en una fuerte acusación de Bebeshita contra Julio Camejo, quien fue señalado por una supuesta agresión. Sin embargo, Niurka intervino y puso en duda la versión de la influencer. ¿Qué ocurrió realmente?

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¿Julio Camejo empujó a Bebeshita durante la gala de nominación de La granja VIP?

Julio Camejo y Bebeshita protagonizaron un nuevo enfrentamiento en La granja VIP, luego de que la influencer acusara al actor cubano de haberla empujado durante una celebración entre los participantes.

Todo ocurrió cuando varios granjeros corrieron a felicitar a uno de sus compañeros, a quien abrazaron y cargaron para festejar. Sin embargo, la alegría duró poco, pues Bebeshita aseguró que Julio Camejo la apartó cuando intentó acercarse al grupo.

“Me empujaste”, reclamó la influencer al actor, quien aparentemente no se había percatado de lo ocurrido.

Según la versión de Bebeshita, Julio Camejo habría colocado su brazo frente a ella y la empujó cuando intentaba sumarse a la celebración, situación que provocó su molestia.

Aunque el momento fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de La granja VIP, en el fragmento publicado no se aprecia claramente el supuesto empujón. Además, la grabación termina poco después de la celebración.

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¿Qué le dijo Bebeshita a Julio Camejo tras acusarlo de violencia contra la mujer?

Bebeshita no dejó pasar lo ocurrido y decidió enfrentar a Julio Camejo después de la gala de nominación de La granja VIP, reclamándole por su comportamiento frente a los demás participantes. La influencer cuestionó al actor por hablar sobre el respeto hacia las mujeres mientras, según su versión, había tenido una actitud agresiva contra ella.

“Tú hablas de violencia contra la mujer y me empujas”, le reclamó Bebeshita durante el enfrentamiento.

Ante el señalamiento, Julio Camejo le ofreció una disculpa y aseguró que nunca la vio cuando se acercó al grupo, por lo que negó haber tenido la intención de empujarla.

El actor sostuvo que no se trató de una agresión deliberada. Sin embargo, Bebeshita mantuvo su reclamo, lo que provocó que otros integrantes del reality intervinieran en la discusión.

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¿Por qué Niurka no le creyó a Bebeshita y defendió a Julio Camejo en La granja VIP?

Niurka Marcos intervino en la discusión entre Bebeshita y Julio Camejo, pero lejos de respaldar a la influencer, cuestionó sus señalamientos y consideró que estaba exagerando lo sucedido.

“Está exagerando para crear su juego y estás cayendo en él” Niurka

Kevyn Bicolor también puso en duda la versión de Bebeshita, por lo que la influencer no encontró respaldo entre estos compañeros durante la discusión.

El enfrentamiento terminó, pero la tensión entre Bebeshita y Julio Camejo continúa, pues hasta ahora ninguno de los dos se dirige la palabra. ¿La polémica quedará atrás o desatará una nueva guerra en La Granja VIP?