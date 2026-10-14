¿Igual que a Ese Pérez? Aseguran que a participante de La granja VIP 2026 también le huele FEO la boca: VIDEO

La polémica vuelve a La granja VIP 2026, luego de que una participante del reality afirmara que a uno de los “granjeros” le huele FEO la boca. Lo anterior volvió a recordar que Flor Vigna, ex de La casa de los famosos México 2026, acusó a Ese Pérez de algo similar. ¿A quién se refieren?

Ese Pérez acusado de mal aliento en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué acusaron a Ese Pérez de presuntamente tener mal aliento?

Toda esta polémica fue derivada de los comentarios hechos por Flor Vigna (vinculada sentimentalmente a Ese Pérez en LCDLFM), quien aseguró que el youtuber tenía mal aliento.

En una plática con Gema Garoa, Vigna soltó fuertes comentarios contra él:

Tiene mal aliento, es chilito y no sabe tratar a una mujer, menos, o sea, no lo sabe, ¿entendés? Entonces no es que digo: ‘Uy, no muero por él, qué ganas de estar con ese hombre que le huele a c*ca su boca’. No, no tengo ganas. Flor Vigna

Esta escena fue compartida a los demás habitantes y, tiempo después, el propio Ese Pérez se burlaba de los señalamientos. A lo largo de la temporada, el influencer hacía referencia al episodio, incluso recalcando cuando se lavaba los dientes.

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Flor Vigna acusó a Ese Pérez de mal aliento / Redes sociales

¿A qué participante de La granja VIP 2026 acusaron de mal aliento?

En una plática en La granja VIP 2026 entre ‘Bebeshita’ y Mónica Escobedo, ambas hablaron de algunos de sus compañeros y excompañeros, uno de ellos; Pascal Nadaud.

Pascal fue eliminado hace apenas tres días, y a pesar de que para muchos fue sorpresivo, otros más creen que su salida habría sido presuntamente solicitada por él mismo. Fue ‘Bebeshita’ quien lo señaló de su presunto mal aliento:

Que le huele la boca poquito. Bueno, ya se fue, a Pascal. ‘Bebeshita’

Mónica aseguró que ella no percibió tal olor, y que incluso podría relacionarse mas a su aroma de “hombre y macho":

Nunca me llegó. Pero... ¿él sabía, no? Que olía a hombre que deja huella. Mónica Escobedo

En comentarios muchos pusieron en duda sus declaraciones, pues también creen que ella estuvo “detrás” de Pascal por una supuesta atracción. ¿Tú qué opinas?

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Dice la Bebeshita que a Pascal le olía la boca 😆😆🤣🤣 #LaGranjaDuelo #LaGranjaCapataz https://t.co/pBigkqHxme — Liliana Priestly ❤️💙 🦹🏻‍♀️ (@NinacidPa) October 14, 2026

¿Cómo reaccionó Pascal Nadaud a la polémica sobre su aliento?

Hasta el momento de esta nota, Pascal Nadaud no ha hecho comentarios al respecto, tampoco se sabe si ya vio el video entre la ‘Bebeshita’ y Mónica Escobedo en La granja VIP 2026.

Internautas esperan la reacción de Nadaud, pues es un tema que ataca directamente al también exparticipante de Exatlón México.

Paralelo a esto, Pascal también fue vinculado “románticamente” con Fernando Lozada en el reality, pues la cercanía entre ambos fue un tema recurrente entre internautas y televidentes.

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