Desde su ingreso a ‘La granja VIP’ segunda temporada, Julio Camejo se ha consolidado como una de las figuras más polémicas del reality, sin embargo, también ha aprovechado su exposición para compartir momentos importantes de su carrera.

Y fue hace poco cuando el actor y bailarín recordó uno de los capítulos más memorables de su trayectoria artística, cuando trabajo codo a codo con Thalía, ¿cómo fue aquella época? Aquí te lo contamos.

Julio Camejo en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

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¿Cómo comenzó su carrera Julio Camejo antes de ser actor?

Julio Camejo nació en La Habana, Cuba, en donde estudió en la Escuela Nacional de Arte y en la Escuela Superior de Arte en La Habana, en donde aprendió danza clásica y moderna, además de acrobacia y música, disciplinas que tiempo después le funcionarían para consolidar su carrera en nuestro país.

Al llegar a México, Julio Camejo debió desempeñar diferentes empleos que le permitieran generar ingresos, llegando incluso a ser toallero en hoteles, barman y limpiador de albercas.

Julio Camejo con Thalía / Redes Sociales

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¿Cómo descubrió Thalía a Julio Camejo?

Julio Camejo relata que formó parte de la obra “Fama”, misma en la que actuó y bailó. A una de las tantas funciones asistió la intérprete de “Amor a la mexicana”, quien de inmediato se quedó sorprendida con el talento del cubano, y es por eso que le pidió a su entonces coreógrafo, Javier García, que lo llamara para formar parte de su equipo de baile.

El actor relata que él no sabía quien era Thalía, pues en aquella época en Cancún no había disponibilidad para ver canales de televisión en español, pues el turismo estaba enfocado en personas de Canadá, Estados Unidos y Europa.

Una vez en la Ciudad de México, Julio Camejo relata que llegó a Televisa Chapultepec, en donde se acercó a una joven que le pidió la ayudara a marcar la coreografía. Luego de varios minutos de ensayo y tras la presentación de Raúl Velasco, el bailarín se dio cuenta que le había enseñado la coreografía a la mismísima Thalía.

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¿Cómo fue Thalía con Julio Camejo? Así la recordó en ‘La granja VIP’

Hace no mucho, Julio Camejo aprovechó las innumerables cámaras de ‘La granja VIP’ para hablar de sus inicios con Thalía, artista a la que según sus dichos, recuerda con mucho cariño: “Ella se sonrió mi gente. Bueno a partir de ahí empecé a ser bailarín principal de Thalía, me llevó a todas las giras”, aseguró.

En una entrevista anterior con Gustavo Adolfo Infante, el cubano reveló que había trabajado con la mexicana por un par de años y que sin duda la recordaba con cariño porque lo había ayudado mucho, no solo a él, sino a todos los bailarines.

“Una gran persona Thalía, la verdad, me ayudó mucho. Yo la respeto mucho a ella porque (…) de ella y de Celia Cruz tengo los grandes recuerdos”, finalizó Julio Camejo.

Actualmente Julio Camejo continúa su paso por ‘La granja VIP’, reality que planea ganar para recuperar pues se está separando: “Tengo un ching* de jale afuera, trabajo no me hace falta y además estoy en un proceso de separación”, aseguró el cubano.