Después de que Julio Camejo le confesó a Manelyk González sus intenciones de conquistarla fuera de La granja VIP 2026, comenzó a circular en redes un video que generó indignación entre el público debido a que muestra una presunta insistencia del actor por obtener la atención de la exintegrante de Acapulco Shore. ¿Piden su salida inmediata? ¡Te contamos los detalles!

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Julio Camejo vuelve a desatar indignación en La granja VIP 2026. / Redes Sociales

¿Cuál es el video que generó indignación debido a la actitud de Julio Camejo con Manelyk?

Tras la eliminación de Rafa Mercadante de La granja VIP 2026, comenzó a circular en X un video en el que se observa a Julio Camejo tocar sus partes íntimas mientras tiene una conversación con Manelyk; todo ocurre luego de que el granjero se despierta y se dirige al área de vestidores, donde se está su compañera.

Mientras Manelyk se arregla frente al espejo, Julio Camejo se dirige a ella y la toca por los hombros; posteriormente, parece ir al sanitario, pero hace una pausa al escuchar a su compañera mientras él se toca su parte íntima, situación que generó indignación en los internautas.

De acuerdo con algunos usuarios, la exparticipante de La casa de los famosos parece intentar ignorar las acciones de Camejo; sin embargo, algunos perciben cierta incomodidad, pues González ya ha dejado claro que no tiene intenciones de tener una relación sentimental con el actor fuera de la competencia.

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Que asqueroso es Julio, qué pensaba el tipo acercándosele así, que no mame, ya que se largue y derechito a su país#LaGranjaVIP https://t.co/KLV4ORC0xO — Iweve (@hdz_evelin) November 16, 2026

¿Cómo reaccionó Manelyk al ver el comportamiento de Julio Camejo en La granja VIP 2026?

En el video que circula en redes, Manelyk no menciona nada sobre lo que ocurre con Julio Camejo y continúa alistándose para cumplir con sus labores con los animales dentro de La granja VIP 2026; sin embargo, usuarios han mencionado que la influencer intenta cubrirse con el sombrero para no ver a su compañero. Algunas de las reacciones que se pueden leer en redes son:



“La cara de incomodidad de Manelyk y cómo se lo quita de encima cuando se le acerca”.

“Me pareció muy asqueroso e intencional”.

“Maldito enfermo, espero Manelyk despierte”.

“Para mí eso es acoso, él a la fuerza estuvo esperando que ella lo notara”.

“A Mane no le gusta sacar ese tipo de cartas”.

Por el momento, Manelyk no ha hablado frente a las cámaras sobre lo ocurrido con Julio Camejo; sin embargo, el video ya está generando demasiado ruido en redes sociales, donde se exige a la producción la eliminación del actor del reality show 24/7.

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Manelyk González rechazó propuesta de Julio Camejo en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Julio Camejo será eliminado de La granja VIP 2026 tras ser acusado de tocarse frente a Manelyk?

Debido a que Manelyk González ha dejado claro que no está interesada en Julio Camejo, pese a que al inicio del reality levantaron rumores de romance, en redes se ha comenzado a exigir la expulsión inmediata del actor. Diversas publicaciones en X, señalan que el comportamiento de Camejo fue inapropiado y se debe dar una sanción disciplinaria.

Hasta ahora, la producción del reality no se ha pronunciado al respecto, pero el video ya tiene varias reacciones y etiquetas tanto a La granja VIP como a Venga la alegría y colaboradores del programa 24/7. ¿Habrá expulsión para Julio Camejo?

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