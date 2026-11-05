Ivonne Montero sufre bochornoso descuido en La granja VIP 2026: ¿Julio Camejo lo vio todo?: “Qué privilegios”

Luego de que Julio Camejo protagonizara un tenso momento con ‘Mono’ Osuna al amenazar con golpearlo e insultar a la producción de La granja VIP, el actor volvió al centro de la polémica tras presenciar el descuido que Ivonne Montero sufrió en plena transmisión en vivo. ¿Desató indignación entre en redes? ¡Te contamos todos los detalles!

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Julio Camejo vivió un tenso momento con ‘Mono’ Osuna en La granja VIP. / Captura de pantalla

¿Cuál fue el descuido que Ivonne Montero vivió en La granja VIP 2026?

Tras terminar la asamblea de nominación en La granja VIP el pasado 4 de noviembre, Ivonne Montero protagonizó un bochornoso momento al ser descubierta en ropa interior por su compañero Julio Camejo, quien desató una ola de comentarios en redes por su peculiar reacción.

Todo ocurrió en el cuarto de los granjeros, cuando Ivonne se encontraba platicando con Natalia Alcocer sobre lo sucedido minutos antes durante las votaciones. Mientras la actriz se alistaba para ponerse su ropa de dormir, Camejo ingresó a la habitación de sorpresa y, sin imaginarse la escena, volteó a ver directamente a su compañera.

Las reacciones por parte de algunos de los integrantes de la ‘familia disfuncional’ no se hicieron esperar. Por su parte, entre risas y pena, Montero no tuvo más remedio que cubrirse con las manos y expresar: "¡Y yo así en Eva!”.

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Ivonne Montero sufre descuido en La granja VIP. / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Julio Camejo al ver a su compañera Ivonne Montero en pleno descuido?

Después de sorprender a su compañera en ropa interior, Julio Camejo salió de inmediato del cuarto soltando comentarios como: “Montero, pero qué privilegios tiene uno aquí en La granja”.

Entre risas, la actriz mexicana le avisó que ya podía volver a entrar a la habitación, a lo que el actor respondió con su estilo característico:

“No, si no estás como estabas, ya no quiero”. Julio Camejo

Por su parte, Natalia Alcocer no perdió la oportunidad de soltar algunos comentarios que insinuaban cierto “coqueteo” entre los famosos. Pese a las bromas, el bochornoso momento no pasó a mayores ni pareció afectar la relación entre Ivonne Montero y Julio Camejo.

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Julio entra en el momento exacto que Ivonne se está cambiando, 🔥😳



Julio: pero que privilegios tiene uno aquí en la granja Montero 👀😳🔥#LaGranjaVIP pic.twitter.com/5pZ949TSYM — Madrid (@RMCF_Central) November 5, 2026

¿Julio Camejo podría salir de La granja VIP 2026 tras el descuido de Ivonne Montero?

Tras la expulsión de Mónica Escobedo por agresión física a Niurka Marcos, las dudas sobre posibles sanciones o eliminaciones ante las acciones de los habitantes no han cesado. Sin embargo, por el momento no existe posibilidad de que Julio Camejo sea expulsado tras presenciar el descuido de Ivonne Montero.

A pesar de que la producción no tomará cartas en el asunto, el momento protagonizado por el actor desató algunos comentarios e indignación en redes, donde se leen reacciones como: “Julio anda necesitado” y “Viejo rabo verde”.

Hasta ahora, Julio Camejo e Ivonne Montero no le han dado mayor trascendencia a lo ocurrido y todo parece seguir su curso normal dentro del reality show 24/7.