Han pasado casi dos semanas desde que Natalia Alcocer abandonó ‘La granja VIP 2026’. Sin embargo, su participación en el reality sigue dando de qué hablar. Recientemente, la hija de Niurka arremetió contra la actriz y explicó por qué la considera una persona “falsa” y “traicionera”.

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Romina Marcos defiende a su mamá, Niurka Marcos / Redes sociales

¿Qué pasó entre Niurka Marcos y Natalia Alcocer en ‘La granja VIP 2026’?

Durante las primeras semanas de ‘La granja VIP 2026’, Natalia Alcocer y Niurka Marcos parecían llevarse bien y hasta formaron la alianza de los ‘Disfuncionales’. No obstante, las cosas cambiaron poco a poco.

Y es que ambas tenían sus propias estrategias. En su momento, la cubana aseguró que la actriz “jugaba sucio”. Por su parte, Alcocer afirmaba que ella solo buscaba “controlar y manipular al resto de su equipo”.

Los constantes encontronazos fueron tan fuertes que Natalia terminó llorando, teniendo que ser consolada por sus compañeros. En ese entonces, dijo sentir que Marcos buscaba manipularla.

"¿Qué ganas de estar buscando problemas? De verdad yo no voy a caer ante tus provocaciones y eres tremendamente controladora”, manifestó.

Al final, se distanciaron. Este hecho afectó a su equipo, pues algunos apoyaban a Niurka, mientras que otros se acercaron a ella o simplemente se mantuvieron neutrales.

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Natalia Alcocer dejó ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Romina Marcos dice que Natalia Alcocer es “falsa” y “traicionera”

En una reciente entrevista con ‘Sale el sol’, Romina Marcos habló de la participación de su mamá, Niurka, en ‘La granja VIP 2026’. Durante la conversación, acusó a Natalia Alcocer de ser una “falsa feminista”.

Argumentó que la actriz dice “apoyar a las mujeres”, cuando sigue conviviendo con “hombres machistas”. También ventiló que ella y su madre eran muy buenas amigas, pero que, al ingresar al show, la traicionó.

Natalia Alcocer “Natalia se me hace la persona más… o sea, no la soporto… Se me hace una mujer falsa, súper hipócrita. Se llevaba con mi mamá. Le marcó antes de entrar a ‘La granja’; hablaron horas. Esa información que mi mamá a ella le dio, la usó adentro contra mi mamá. Es nefasta… no sabe ser amiga. Más allá de la traición en el juego, ella traicionó la amistad de afuera, de años”.

Y agregó: “Mi mamá siempre la ayudó con cosas de su religión, con cosas para protegerla, para encaminarla. Por eso no avanza…porque es una persona mala. Al final, la vida siempre pone cada cosa en su lugar”.

¡Romina Marcos ASEGURA que Natalia Alcocer es una 'FALSA' y TRAICIONÓ a Niurka! Además, revela su opinión sobre Manelyk y más. #SaleElSol🌞: https://t.co/aDSv6jd191 #SaleElSolTV https://t.co/0lrKoDQG4l — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 20, 2026

¿Qué respondió Natalia Alcocer a los comentarios de Romina Marcos, hija de Niurka Marcos?

Natalia Alcocer, quien actualmente vive una especie de romance con Pablo Montero, usó sus redes sociales para responderle a Romina Marcos. Negó haber traicionado a Niurka y dijo no tomar tan en serio sus palabras, pues entendía que era una “niña herida que había sido educada por una persona que siempre está a la defensiva”.

“Querida @romimarcos Te abrazo y abrazo a tu niña interior tan herida. Creo que tienes una definición de las palabras traición, falsa feminista, amistad y muchas más muy alterada. No te puedo culpar porque entiendo que debe ser difícil ser educada por alguien que vive a la defensiva. Te deseo paz, amor y lo más bonito en este mundo. Natalia Alcocer la mujer que cuido, alimento, tolero mierda de tu mamá y NUNCA la traiciono”, indicó.

La reacción de Romina fue decir que la actriz no había “soportado la verdad” y reiteró que supuestamente sí “traicionó” a su mamá.

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