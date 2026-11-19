Tras una intensa asamblea, los nominados de la semana 11 de ‘La granja VIP 2026’ se enfrentarán en el ‘Juego de Salvación’. Como se sabe, quien gane la dinámica no solo saldrá de la placa de nominados, sino que también podrá sacar a otro granjero en riesgo y poner a otro participante en su lugar. Te contamos qué pasó.

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Semana 11 de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la semana 11 de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado lunes 16 de noviembre, Rafa Mercadante, el décimo eliminado de ‘La granja VIP 2026’, usó su “legado” para nominar a Mono Osuna. La reacción del exfutbolista fue de molestia, pues sostuvo que el conductor solo lo puso en la placa por petición de Julio Camejo.

Al día siguiente, se realizó el “Duelo de nominación” entre Kevyn Contreras ‘Bicolor’ y Niurka Marcos. El comediante también quedó en la tabla al perder la dinámica.

Durante el miércoles de asamblea, Niurka e Ivonne Montero quedaron nominadas por mayoría de votos. En tanto que la Bebeshita, al ganar el ‘Huevo de oro’, tuvo que escoger a otro granjero para que estuviera en la tabla. Seleccionó a Kunno.

Con esta serie de acontecimientos, la tabla de nominación de esta semana quedó así:

Mono Osuna

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Niurka Marcos

Ivonne Montero

Kunno

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Nominados de la semana 11 de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué Mono Osuna no podrá participar en el ‘Juego de salvación’ de ‘La granja VIP 2026’?

Durante la gala de eliminación del pasado 15 de noviembre, Julio Camejo, Rafa Mercadante y Manelyk González participaron en una dinámica para ganar la ‘Herradura del poder’. El actor obtuvo este privilegio.

Dicho objeto le daba el poder de “clavar” a uno de los nominados en la tabla hasta el domingo, es decir, no podría participar en el juego de salvación ni tampoco podrían rescatarlo en el viernes de traición. Se le anunció al cubano que podría usarlo hasta que finalizara la asamblea del pasado 18 de noviembre.

Julio, sin ningún tipo de duda, “clavó” a Mono Osuna. El atleta aceptó la decisión y le pidió a sus fans que votaran por él para salvarlo.

Muchos fans aplaudieron a Camejo. Y es que, desde hace varias semanas, Osuna ha sido acusado de presuntamente maltratar a Tlacoyo, el perrito que adoptaron en el reality.

Julio Camejo clavó a Mono Osuna en la tabla de nominados hasta el domingo / Redes sociales

Este fue el nominado salvado de la semana 11 de ‘La granja VIP 2026’

La gala del ‘Juego de salvación’ de la semana 11 de ‘La granja VIP 2026’ se llevará a cabo este 19 de noviembre, a las 8:30 pm. Se podrá ver a través de Azteca UNO y Disney Plus, plataforma en la que se tiene acceso a la transmisión 24/7.

Previo al ‘Juego de salvación’, se hizo la dinámica de ‘Echar tierra’, en la que los participantes votan por un nominado para que no luche por la salvación. El seleccionado fue Kevyn Contreras ‘Bicolor’.

La ganadora de la salvación fue Ivonne Montero. Además de salir de la placa, podrá salvar a un nominado y reemplazarlo por otro granjero en el viernes de traición.

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