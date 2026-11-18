Este miércoles 18 de noviembre, los participantes restantes de ‘La granja VIP 2026’ se enfrentan al primer décimo proceso de nominación. Julio Camejo, al contar con la llamada ‘Herradura del poder”, podrá clavar a uno de los nominados en la tabla, es decir, no tendrá posibilidad de participar en el juego por la salvación. Te contamos qué pasó.

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Participantes que quedan en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes quedaron nominados en ‘La granja VIP 2026’ previo a la asamblea de este 18 de noviembre?

Rafa Mercadante, al ser el décimo eliminado de ‘La granja VIP 2026’, nominó a Mono Osuna a través de su ‘legado’, el cual se leyó durante la gala del ‘Capataz’ del pasado 16 de noviembre. El exfutbolista, evidentemente molesto, no dudó en reclamarle por su decisión.

Osuna acusó al conductor de ser “manipulable”. Incluso aseguró haber escuchado que Julio Camejo le decía que, si llegaba a salir de la competencia, lo pusiera en la placa de nominados.

El martes 17 de noviembre, se celebró el ‘Duelo de nominación’. Kevyn Contreras ‘Bicolor’ se enfrentó a Niurka Marcos. El comediante, al perder la dinámica, se convirtió en el segundo nominado de la semana.

Este miércoles 18 de noviembre se llevará a cabo una nueva asamblea, en la que los participantes podrán votar cara a cara por el granjero que ya no quieren en la competencia. Julio Camejo, al ser el capataz, queda inmune.

Estos concursantes están en riesgo de quedar en la tabla de nominados junto a Mono y Kevyn:

Manelyk

La Bebeshita

Kunno

Ivonne Montero

Niurka Marcos

Existen rumores de que, presuntamente, dos exparticipantes podrían regresar al show. Esto, a raíz del abandono voluntario de Natalia Alcocer y la expulsión de Mónica Escobedo. No obstante, nada está confirmado hasta este momento.

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Rafa Mercadante fue el décimo eliminado de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué granjeros han sido eliminados de ‘La granja VIP 2026’?

Hasta el momento, doce participantes han salido de ‘La granja VIP 2026’; 10 por decisión del público, uno por voluntad propia y otro como sanción por agredir a otro jugador, quienes son:

Abigail Pak ‘la Coreañera’

María Karunna

Kenny Áviles

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Azalia Ojeda ‘la Negra’

Pablo Montero

Fernando Lozada

Rafa Mercadante

Mónica Escobedo (expulsada por agredir a Niurka)

Natalia Alcocer (abandono voluntario)

En su momento, se llegó a decir que Mónica y Natalia pagarían una multa por su salida del proyecto. No obstante, esto no ha sido confirmado hasta ahora. En diversas entrevistas, las celebridades han expresado su inconformidad con el proyecto.

Mónica manifestó sentirse molesta por la forma en la que la eliminaron, pues considera que hubo otros habitantes que hicieron faltas más graves y la producción no intercedió. Incluso habló de la manera en la que se habría sentido acosada por Mercadante.

Por su parte, Natalia mencionó que no se sentía cómoda con la persona en la que se estaba convirtiendo al estar dentro del proyecto.

Eliminados de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Estos fueron los nominados de la asamblea de ‘La granja VIP 2026’ HOY, 18 de noviembre

La asamblea de este 18 de noviembre de ‘La granja VIP 2026’ comenzará a las 8:30 pm. Se transmitirá en el canal de Azteca UNO y Disney Plus, plataforma en la que también se tiene acceso al 24/7.

Al comienzo de la gala, el conductor anunció que los participantes podrían votar por dos compañeros; al primero le darían dos puntos y al segundo uno.

Tras una tensa votación, las dos nominadas de la noche fueron Ivonne Montero y Niurka Marcos. Por otra parte, la Bebeshita, al ganar el ‘Huevo dorado’, pudo nominar a alguien de forma directa. Escogió a Kunno.

En tanto que Julio Camejo hizo uso de su ‘Herradura del poder’ y clavó a uno de los nominados hasta el domingo. Así fue como quedó la tabla:



Ivonne Montero

Niurka Marcos

Mono Osuna (Está clavado hasta el domingo)

Kunno

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

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