Tras la denuncia por violencia de género que Manelyk hizo en La granja VIP 2026 contra Julio Camejo y Niurka, los ánimos en redes no tardaron en encenderse, más tras la postura de Natalia Alcocer, quien cuestionó las palabras de su excompañera. ¿Duda de sus acusaciones? ¡Te contamos los detalles!

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Manelyk González denuncia violencia de género en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Manelyk sobre la violencia de género dentro de La granja VIP 2026?

Antes de la eliminación de ‘la Bebeshita’ de La granja VIP 2026 el pasado 22 de noviembre, Manelyk denunció que tanto ella como otras participantes del reality 24/7 han sufrido violencia de género y juicios constantes por parte de sus compañeros.

La exintegrante de ‘Acapulco Shore’ expuso las actitudes hostiles que se han normalizado en la convivencia diaria y exigió respeto hacia la libertad de las mujeres dentro y fuera del programa. Además, al dejar claro que Julio Camejo es la persona a la que no perdonaría al salir de la competencia, expresó:

“Quiero aprovechar para exponer que las últimas semanas hemos estado viviendo en ‘La granja’ un tipo de situación muy incómoda y violencia de género que ha sido de mujer a mujer o de hombre a mujer. Las mujeres que están aquí adentro y afuera nos podemos vestir, hablar, hablar de nuestra sexualidad tan libremente como los hombres sin ser juzgadas y tachadas como se ha hecho dentro de ‘La granja’”. Manelyk

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Manelyk González estalla contra Julio Camejo en La granja VIP 2026. / Redes Sociales

¿Cómo se ha comportado Julio Camejo con Manelyk dentro de La granja VIP 2026?

En medio de las acusaciones de acoso contra Julio Camejo tras presunto comportamiento indebido frente a Manelyk en La granja VIP 2026, la dinámica del ‘Juicio’ dejó al descubierto el descontento de la influencer con el actor cubano por criticar sus pláticas con ‘la Bebeshita’.

De acuerdo con Manelyk, Camejo ha afirmado que solo hablaban de “chacales, put*, alcohol, drogas y todas las cosas negativas que te llevan por el camino del mal”. Ante dichos señalamientos, González frenó a su compañero, reclamándole por juzgar la libertad sexual de las mujeres y exigiendo el fin del supuesto romance o shippeo que intentaba alimentar:

“Incluso unos días antes le dije que no quería que siguiera jugando conmigo, que no me gustaba la manera en la que hablaban… y que no empezara a hacer cosas como si yo estuviera con él, cosas de súper doble sentido, cosas súper vulgares”. Manelyk

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Julio Camejo enfrenta fuertes señalamientos de Manelyk en La granja VIP. / Redes sociales

¿Qué dijo Natalia Alcocer sobre la denuncia de Manelyk por violencia de género en La granja VIP 2026?

Luego de que Natalia Alcocer tomó la decisión de abandonar La granja VIP 2026 por el bien de su salud mental, la conductora usó sus redes sociales para pronunciarse sobre la reciente postura de Manelyk González sobre la violencia de género en el reality 24/7.

De acuerdo con Alcocer, no se arrepiente de haberse salido de La granja VIP y ahora puede ver con claridad lo que hacen sus compañeras; incluso recordó que durante su paso por el reality ella también recibió comentarios de algunos granjeros sobre su vida en el exterior, por lo que expresó:

"¿Es neta lo que pasó ayer? ¿Manelyk violencia de género? Meterte con familiares, meterte con temas que no se puede. Híjole, mana, ¿se acuerdan de lo que yo decía? Les gusta hacer, pero que no les hagan. ¿Ahora ya entienden? Bendito Dios que salí de La granja”. Natalia Alcocer

Su opinión abrió debate en redes sociales y ocasionó todo tipo de comentarios; mientras algunos usuarios defendieron la postura de Manelyk frente a las acciones de Julio Camejo, otros apoyaron la opinión de Alcocer. ¿Cómo terminará la polémica?

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