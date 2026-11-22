La tensión aumenta en La granja VIP 2026. A solo unas semanas de conocer al ganador de los dos millones de pesos, una nueva eliminación sacudirá la competencia este 22 de noviembre. Pero la gala no solo promete lágrimas y despedidas, también estará marcada por una inesperada visita: cuatro atletas de Exatlón México ingresarán a la granja para convivir con los participantes que siguen peleando por el premio.

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La gala de eliminación de La Granja VIP 2026 definirá quién se queda a un paso de la gran final.

/ Foto: FB/La granja VIP México

¿Quiénes son los nominados de La granja VIP 2026 hoy 22 de noviembre?

Durante las dinámicas de la semana 11, la estrategia volvió a cambiar el rumbo del juego. Ivonne Montero utilizó uno de los poderes más importantes de la semana para modificar la tabla de nominación.

Gracias a la dinámica de Traición y Salvación, Kunno logró librarse del riesgo de eliminación, mientras que Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, terminó ocupando su lugar en la temida placa.

Más tarde, la llamada doble traición provocó otro movimiento inesperado y Manelyk González también quedó en riesgo de abandonar la competencia.

Los cinco nominados que enfrentan la decisión del público son:



Mario “Mono” Osuna

Kevyn “Bicolor” Contreras

Niurka Marcos

Daniela Alexis “Bebeshita”

Manelyk González

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Cinco famosos están en la cuerda floja y uno perderá hoy la oportunidad de ganar dos millones de pesos.



¿Qué sorpresa habrá en La granja VIP durante la gala de eliminación?

La producción de La granja VIP decidió ponerle aún más emoción a la competencia con una dinámica especial que nadie esperaba. Durante la transmisión de este domingo ingresarán cuatro atletas de Exatlón México, quienes convivirán durante una semana con los habitantes de la granja.

La noticia fue confirmada por la producción, aunque los nombres de los deportistas continúan siendo un misterio. Hasta el momento, tampoco se ha revelado si pertenecen al equipo rojo o azul. Este movimiento ha despertado las especulaciones de los fanáticos, pues muchos creen que la presencia de atletas podría modificar alianzas, estrategias y dinámicas dentro del reality.

Además, ocurre justo cuando los participantes enfrentan una de las etapas más difíciles del programa y cualquier ventaja puede marcar la diferencia rumbo a la gran final.

¿Quiénes siguen en La granja VIP 2026 rumbo a la gran final?

Antes de la gala de este 22 de noviembre, únicamente ocho celebridades permanecían dentro del reality show de TV Azteca. Los participantes que continúan en la lucha por los dos millones de pesos son:



Ivonne Montero

Niurka Marcos

Manelyk González

Kunno

Daniela Alexis “Bebeshita”

Kevyn Contreras “Bicolor”

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo

Sin embargo, al terminar la gala, uno de ellos abandonará definitivamente la competencia.

A pocas semanas de la final, la pelea por permanecer en La Granja VIP 2026 está más cerrada que nunca.

¿Quiénes han sido eliminados de La granja VIP 2026?

A lo largo de la temporada, varios famosos han visto terminar su aventura dentro del reality. El más reciente en despedirse fue Rafa Mercadante, quien abandonó el programa durante la gala del pasado 15 de noviembre.

La lista completa de eliminados hasta ahora está integrada por:



Abigail Pak “la Coreañera”

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Avilés

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Azalia Ojeda

Pablo Montero

Fernando Lozada

Rafael “Rafa” Mercadante

Además de estas salidas, la temporada también estuvo marcada por momentos polémicos.

Mónica Escobedo fue expulsada del programa después de una agresión física contra Niurka Marcos, mientras que Natalia Alcocer decidió abandonar la competencia de manera voluntaria.

¿Cómo votar para salvar a tu favorito de ‘La granja VIP’?

Los seguidores del reality todavía pueden participar en las votaciones de La granja VIP para ayudar a que su granjero favorito permanezca una semana más dentro de la competencia.

El procedimiento es gratuito. Para participar, debes seguir estos pasos:



Ingresa al sitio oficial de votaciones de La granja VIP. Busca la lista de participantes nominados. Selecciona al granjero que deseas salvar. Distribuye tus 10 votos disponibles entre uno o varios participantes. Completa el proceso para registrar tu participación.