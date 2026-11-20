El pasado 8 de noviembre de 2026, durante la gala de eliminación de ‘La granja VIP’, Natalia Alcocer, quien estaba nominada aquella noche, le informó al conductor del programa que quería salir de manera voluntaria.

Ante la sorpresa de todos, ‘la Vikinga’ abandonó el reality y ahora se prepara para enfrentar las consecuencias legales que le impongan desde ‘La granja VIP’, ¿qué pasa con la demanda en su contra? Ella lo revela.

¿Quién es Natalia Alcocer? / Redes sociales

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¿Por qué Natalia Alcocer abandonó de manera voluntaria ‘La granja VIP’?

A pocos minutos de haber iniciado la gala de eliminación del 8 de noviembre de 2026, durante un enlace, Natalia Alcocer pidió su salida argumentando que necesitaba cuidar de su salud mental.

El conductor de la emisión le aseguró que su salud mental era prioridad, sin embargo, le recordó que al estar bajo un contrato, debía estar consiente de que habían consecuencias al abandonar el proyecto antes de tiempo y de manera voluntaria. ‘La Vikinga’ respondió que ella y su equipo estaban al tanto y que aún así deseaba salir.

¿Por qué Natalia Alcocer abandonó ‘La granja VIP’? / Redes sociales

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¿’La granja VIP’ tiene demandada a Natalia Alcocer?

Aunque una posible demanda en contra de Natalia Alcocer era mera especulación, en su más reciente encuentro con Shanik Berman, Alcocer reveló que sí había un proceso legal abierto por su abandono de ‘La granja VIP’.

La conductora no reveló el monto de la demanda, sin embargo, apoyó los dichos del conductor que acompaña a Berman en la emisión quien dijo: “es la única empresa en la que entras con recursos propios y sales en la ruina porque te quitan lo que tenías desde antes”, a lo que Natalia respondió: “me encanta que digas las verdades”.

Hasta el momento no se tienen más detalles acerca del proceso legal entre Natalia Alcocer y TV Azteca, sin embargo es muy probable que se lleve de manera privada.

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¿De cuánto podría ser la multa que ‘La granja VIP’ le ponga a Natalia Alcocer por abandonar el proyecto?

Por ahora no hay detalles claros acerca de cuál podría ser el monto de la multa impuesta a Natalia Alcocer por abandonar ‘La granja VIP’, sin embargo se ha filtrado que ‘la Vikinga’ podría estar obligada a cumplir una supuesta sanción de 50,000 y hasta 60,000 dólares, es decir, entre 930,000 pesos mexicanos y hasta 1,120,000 pesos mexicanos.

Mientras los abogados de la exgranjera se ocupan de los engorrosos temas legales, ella disfruta de la compañía de Pablo Montero, con quien Natalia Alcocer se reencontró tras inesperado abandono de ‘La granja VIP’, ¿se viene quinto marido?