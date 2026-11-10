La granja VIP: ¿Quién gana el duelo de nominación hoy 10 de noviembre y qué granjero podría quedar en riesgo?

La salida de Fernando Lozada dejó más consecuencias de las que muchos imaginaban. Su legado, el ascenso de Manelyk como Capataz y una nueva nominación tienen a La granja VIP al borde de una semana explosiva. Este martes se conocerá qué participante enfrentará el temido Duelo de Nominación y las estrategias podrían cambiar por completo rumbo a la siguiente eliminación.

Mira: Azalia tachó de “maceta” a Carlos Trejo y él la destroza: “Es asquerosa... Le di sus calzones con excremento”

La granja VIP / Redes sociales y canva

¿Qué pasó en La granja VIP tras la eliminación de Fernando Lozada?

La granja VIP vivió un giro inesperado después de que Fernando Lozada se convirtiera en el más reciente eliminado del reality. Aunque durante su estancia aseguró que no pertenecía a ningún grupo, su última decisión dentro de la competencia terminó generando conversación.

Antes de abandonar la granja, el influencer eligió a Ivonne Montero como su legado, una determinación que colocó directamente a la actriz en una posición de riesgo para esta nueva semana.

Por si fuera poco, el panorama se complicó con la llegada de una nueva Capataz. Manelyk González logró quedarse con el liderazgo, obteniendo un poder fundamental que podría influir directamente en la próxima nominación.

Lee: Pablo Montero reacciona tras VIDEO de Natalia Alcocer y su expareja abrazándose: ¿Sintió celos? ¡Esto dijo!

Redes sociales

¿Quién ganó el Duelo de Nominación hoy en La granja VIP?

Kevyn “Bicolor” Contreras fue el participante elegido para enfrentarse en el Duelo de Nominación junto a Rafa Mercadante. Sin embargo, fue Rafa quien logró imponerse en la prueba y consiguió salvarse de la nominación, dejando a su rival en una posición comprometida rumbo a la gala del domingo.

¿Cómo funciona el Duelo de Nominación en La granja VIP?

El Duelo de Nominación se realiza cada martes y representa una prueba decisiva para los habitantes que continúan dentro del programa.

La mecánica establece que dos participantes deben enfrentarse en un desafío. Uno de ellos es seleccionado mediante el voto del público y el segundo es elegido por el Capataz de la semana.

El perdedor corre el riesgo de terminar directamente en la Tabla de Nominados, acercándose peligrosamente a la eliminación del domingo, por lo que esta dinámica suele provocar tensiones, alianzas y movimientos estratégicos.

Duelo de Nominación de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo votar para elegir al participante que irá al Duelo de Nominación?

Los seguidores de La granja VIP tienen en sus manos una decisión importante, pues pueden determinar quién deberá competir en el duelo de esta semana.

Para participar, los espectadores deben ingresar al portal oficial de votaciones del reality y seleccionar al granjero o peón que desean ver enfrentándose al elegido por el Capataz.

Es importante recordar que esta votación no tiene como objetivo salvar a un participante. En realidad, el público decide quién será enviado al desafío que podría acercarlo a la nominación.

¿Quiénes siguen en La granja VIP y qué participantes ya saben ganar duelos?

Tras la salida voluntaria de Natalia Alcocer y la reciente eliminación de Fernando Lozada, la competencia se redujo a nueve habitantes que continúan luchando por mantenerse dentro del reality.

Los participantes que siguen en juego son:



Niurka Marcos

Manelyk González

Ivonne Montero

La Bebeshita

Kunno

Julio Camejo

Rafa Mercadante

Mario “Mono” Osuna

Kevyn “Bicolor” Contreras

Entre los concursantes que ya demostraron fortaleza en el Duelo de Nominación destacan Mario “Mono” Osuna, Rafa Mercadante e Ivonne Montero, quienes anteriormente consiguieron evitar la nominación gracias a sus victorias.