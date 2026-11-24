Hace algunos días Manelyk González denunció violencia de género en ‘La granja VIP’, después de que Julio Camejo le hiciera bromas subidas de tono: “Le dije que no quería que siguiera jugando conmigo, que no me gustaba la manera en la que hablaban”.

Ahora afortunadamente la influencer se ha mostrado más feliz y relajada al lado de uno de los nuevos granjeros, Yann Lobo, atleta que le ha lanzado uno que otro piropo, ¿conquistará a ‘la reina de los realities’? Aquí te contamos todo.

La granja VIP 2026 Manelyk / Instagram

Lee también: Julio Camejo le dice a Manelyk que quiere conquistarla después de La granja VIP, ¿lo bateó? “No está en mi mente”

¿Por qué hay nuevos granjeros en ‘La granja VIP’? Esto se sabe

Durante la gala de eliminación de este domingo 22 de noviembre de 2026, la producción de ‘La granja VIP’ dio a conocer que como parte de la dinámica del juego se estarían integrando 4 nuevos granjeros que ayudarían a los habitantes con las competencias y las tareas del campo.

Los cuatro nuevo integrantes: Ernesto Cázares, Marysol “Sol” Cortés, Yann Lobo y Gloria Murillo, estarán en el encierro durante una semana. La llegada de los atletas sin duda ha movido piezas dentro del reality, pues de inmediato Yann Lobo, se acercó a Manelyk González en un tono romántico que no ha sido indiferente para la influencer.

Manelyk González en La granja VIP 2026 / Redes sociales

Lee también: Julio Camejo es acusado de acoso por presunto comportamiento indebido frente a Manelyk en La granja VIP, VIDEO

¿Qué ha dicho Yann Lobo sobre Manelyk González en ‘La granja VIP’?

Sin duda uno de los clips que ya se están haciendo virales en redes tiene de protagonista a Yann Lobo, pues mientras saludaba a Marysol Cortés, le reclamó no haberla encontrado en su cama temprano en la mañana, a lo que ella respondió que Manelyk González la había despertado.

De inmediato el atleta mencionó: “¿Mane? Ay, que me de unos besitos y le hago su chamba [de peón]”. Marysol le contestó que el trabajo se lo podía hacer incluso sin los besos de por medio, y Yann Lobo aseguró que no buscaba que “le pagara”, sino una linda manera de despertar: “El besito no era el intercambio para que le haga la chamba, es para que yo me despierte con energía”.

Del lado de Manelyk González el coqueteo ha sido bien correspondido, pues incluso la influencer ayudó al atleta a colocarse crema por toda la espalda mientras él le agradecía con una sonrisa de oreja a oreja: “Chiquitina te agradezco, gracias”, ¿hay atracción?

Llegó bebeshita 2.0 #LaGranjaVIP no lleva ni dos días y ya anda de resbalosa https://t.co/9paRXRteN2 — . (@rociojonas1) November 24, 2026

Lee también: Manelyk González expone de nuevo a Karime Pindter, ¡tuvo sus queveres con Jawy y ella se vengó! "¿Qué se siente?

¿Quién es Yann Lobo, el nuevo interés amoroso de Manelyk González en ‘La granja VIP’?

El hombre que al parecer le está robando los suspiros a Manelyk González en ‘La granja VIP’ es Yann Martín Olivo, mejor conocido en el medio como Yann Lobito. Es un poliatleta de parkour y freerunning, que también ha practicado deportes como escalada, rugby, hockey y skate.

Debido a su excelente estado físico, Yann Lobo ha participado en realities que exigen ciertas habilidades como ‘Reto 4 elementos’, ‘Guerreros’, ‘Resistiré’ y ‘Exatlón México’.

Hace algunos años, Yann Lobo, ahora integrante de ‘La granja VIP’, sufrió una infidelidad por parte de su pareja cuando estaba en ‘Reto 4 elementos’, y se curó el corazón con una integrante de Exatlón México. Actualmente el joven está soltero y listo para encontrar el amor.