Aunque la final de ‘La granja VIP’ está cada vez más cerca, los dimes y diretes entre los granjeros continúan, y es que cuando pensábamos que ‘la Bebeshita’ y Kevyn Bicolor iban a ser el único ship de la temporada, de repente llegaron los coqueteos entre Manelyk González y Julio Camejo.

Todo parecía ir viento en popa, hasta que el cubano empezó a hacer planes a futuro con la influencer, por lo que Manelyk tuvo que ponerle un alto, ¿lo bateó? Aquí te contamos como estuvo.

La granja VIP 2026 Manelyk / Instagram

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¿Cómo inició la relación de Manelyk González y Julio Camejo en ‘La granja VIP’?

Desde el principio de ‘La granja VIP’ tanto Manelyk como Julio Camejo iniciaron una linda amistad que poco a poco se fue convirtiendo en un vínculo más cercano, sobre todo después de que les tocara cuidar a la yegua embarazada. Esa noche, el actor aseguró que ella era “lo más hermoso de este reality”.

Durante una de las dinámicas, ambos protagonizaron un apasionado beso frente al resto de los granjeros. Y nuevamente se besaron como arte de la actuación para la historia “Amor entre corrales”, cortometraje inspirado en el Cine de Oro mexicano.

Manelyk González en La granja VIP 2026 / Redes sociales

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¿Qué dijeron los granjeros acerca de la conexión entre Manelyk González y Julio Camejo?

Como era de esperarse, el resto de los granjeros se dieron cuenta de la complicidad entre Manelyk y Julio, y no tardaron en empezar a echarles carrillada. Por otro lado, hubieron algunos más que de frente, le contaron al actor lo que estaban vendo, como fue el caso de Rafael Mercadante.

Mercadante aseguró que los había visto muy cercanos y que además había notado la manera en la que ambos se miraban, situación que Julio Camejo confirmó: “Sí, miraditas hay. Eso no te voy a decir que no, pero de ahí a que…”, dijo el actor.

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¿Por qué Manelyk González “bateó” a Julio Camejo?

A pesar de la complicidad y la cercanía que se ha visto entre ambos, Manelyk González decidió ponerle un alto a las historias que Julio Camejo se estaba haciendo en su cabeza, pues según sus dichos, él ya estaba pensando en lo que pasaría una vez estuvieran fuera del reality.

“Una cosa es el juego y otra es mi Manelyk personal, alguien con quien pueda construir algo juntos, alguien con quien pueda expandir lo que tenemos”, aseguró Julio mientras la influencer lo interrumpía para decirle que ella no estaba viendo eso y que ella no consideraba construir nada ni adentro de ‘La granja VIP’ ni afuera una vez terminara el reality.

“No, pero es que eso ni adentro ni afuera va, no está en mi mente, no está en mi mente y tampoco quiero que esté adentro de la tuya (…) exacto, eso, ajá, amistad, y no quiero que se confunda esa narrativa entre los otros granjeros, entre la gente de afuera, entre nada” Manelyk González

Durante su estancia en ‘La granja VIP’ Manelyk González ha sido brutalmente honesta, como el día que reveló el supuesto romance entre Karime Pindter y Jawy, ¡y de la manera en la que ella se vengó!