Tras la supuesta censura de La granja VIP 2026 a la sobrina de Pablo Montero, todo parece indicar que la producción del reality show 24/7 podría enfrentar una nueva polémica. Esta vez en torno al bienestar de los participantes, luego de que en redes sociales comenzara a circular un video en el que se ven roedores en el granero. ¿Qué pasará con la competencia? ¡Te contamos los detalles!

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‘La granja VIP 2026': filtran supuesto video de roedores. / Redes sociales

¿Cuál es el video que exhibe la presencia de roedores en el granero de La granja VIP 2026?

Después de la eliminación de Rafa Mercadante de La granja VIP 2026, comenzó a circular en TikTok y X un video en el que se ventila la presunta presencia de roedores en el granero (establo) lugar en el que duermen los peones. A través de una publicación realizada por ‘Grumosa W’ se puede leer:

"¿Cómo es posible que los participantes sean obligados a dormir en un espacio con ratas? Atentan contra la salubridad, los roedores representan un riesgo enorme para la salud por las enfermedades que pueden transmitir”. Publicación en X

Posteriormente, en el video se puede ver que hay una rata entre las ‘camas de paja’ en las que descansan los peones, pero en ningún momento se observa a alguno de los famosos reaccionar ante su presencia, lo que generó preocupación entre algunos internautas: “Mientras tanto en la madrugada de La granja VIP”, se lee en el clip.

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¡Qué peligro! @AztecaUNO @lagranjavipmx

¿cómo es posible que los participantes sean obligados a dormir en un espacio con ratas? Atentan con la salubridad, los roedores representan un riesgo enorme para la salud por las enfermedades que pueden transmitir#LaGranjaVip #LaGranjaGala pic.twitter.com/KAsklZLTTL — 💜✨ (@GrumosaW) November 15, 2026

¿Quiénes son los peones de la décima primera semana en La granja VIP 2026?

Tras la controversia que se creó a raíz de la decisión de Natalia Alcocer, La granja VIP inició un nuevo capítulo en la competencia, ahora marcado por roedores. Pese a que se desconoce si el video que circula en redes es reciente. La noche del 15 de noviembre se dio a conocer que los peones de la decima primera semana son:



Niurka

Manelyk

Kunno

Hasta ahora, ninguno de los participantes ha reaccionado a la presencia de peones en el granero; sin embargo, algunos usuarios han manifestado su preocupación por Tlacoyo, ya que suele compartir tiempo con los integrantes de la ‘Resistencia': Kunno, Manelyk, la ‘Bebeshita’ y ‘Mono’ Osuna.

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La granja VIP 2026: peones de la decimo primera semana. / Capturas de pantalla

¿Producción de La granja VIP responde a la presencia de roedores en el reality?

Ante la viralización que adquirió la presencia de roedores en La granja VIP 2026 tras el regreso de Ivonne Montero a la competencia, algunos usuarios expresaron que los ratones de campo han estado presentes desde la primera temporada; incluso han llegado a estar presentes en la habitación del ‘capataz’.

“Es una granja, obvio que va a haber ratas”, “La temporada pasada había unas que parecían conejos”, “Ratas de campo totalmente inofensivas” y “Son ratas de granja está todo calculado”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes. Mientras tanto, la producción de La granja VIP no ha dicho nada al respecto, pero algunos seguidores defienden la presencia de estos roedores. ¿Habrá un giro en la competencia?

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