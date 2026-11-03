Kunno se rapa en plena transmisión EN VIVO de La granja VIP 2026; deja en shock a los granjeros, VIDEO

Luego de que Rafa Mercadante se convirtió en capataz durante la novena semana de La granja VIP, las emociones en el reality show siguen dando de qué hablar después de que el influencer Kunno sorprendiera al sacrificar parte de su cabellera para conseguir mayor presupuesto. ¿Arrepentido por su cambio de look? ¡Te comparto los detalles!

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Kunno se quita la cabellera en plena transmisión de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué Kunno decidió raparse en La granja VIP 2026?

Tras el polémico enfrentamiento entre Kunno y Natalia Alcocer en La granja VIP 2026, el influencer volvió a acaparar la atención del público del reality show al decidir raparse inesperadamente para conseguir mayor presupuesto semanal. El momento, de inmediato, comenzó a circular en redes y generar diversas reacciones.

Cabe señalar que, como parte de una de las nuevas dinámicas de La granja VIP, Julio Camejo consiguió un beneficio a cambio de una importante suma de dinero, lo que dejó a los granjeros con poco presupuesto y orilló a Kunno a sacrificar su cabello, situación que parece no afectarle.

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Kunno se quita la cabellera en plena transmisión de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron los granjeros al ver a Kunno rapado en La granja VIP 2026?

Durante la asamblea de este 3 de noviembre, Kunno fue ayudado por ‘Mono’ Osuna para rapar parte de su cabello con el objetivo de conseguir 8 mil platacars, pese a que Kevyn ‘Bicolor’ también dejó entrever que haría lo mismo; al final, solo fue el influencer quien se arriesgó a vivir un cambio dentro del reality show.

Desde el primer momento, las reacciones de sorpresa por parte de Manelyk González no se hicieron esperar. Mientras que Kunno, al verse al espejo, se percató de que gran parte de atrás de su cabello todavía permanecía en su lugar. “Me faltó todo lo de atrás, se pasaron”, expresó.

El sacrificio del creador de contenido de inmediato desató reacciones positivas en redes, asegurando que Kunno siempre ha estado comprometido en dar contenido. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son: “Se lució con mucha valentía Kunno” y “Qué bonito que Mono le ayudó a Kunno”.

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Un verdadero chico de contenido mi Kunnito 🤧🥰#LaGranjaVIP #LaGranjaDuelo pic.twitter.com/yPdKMI3ev0 — ღ a r i a n n i 𝓂.𝑜🐵 (@iammariannamn) November 4, 2026

¿Cuáles son las polémicas que ha enfrentado Kunno en La granja VIP?

El inesperado sacrificio de Kunno en La granja VIP llega luego de que se ha pedido su salida en más de una ocasión. Desde el inicio de la temporada, el influencer ha lidiado con algunas polémicas que lo han llevado a romper en llanto.

Sin embargo, uno de sus últimos comentarios sobre colocar ‘cloro’ en la comida de sus compañeros desató indignación en redes, lo que ocasionó que se pidiera su salida. Pero, su nuevo look podría dar un giro inesperado en la competencia y colocarlo como uno de los favoritos. ¿Compró su lugar en la final de La granja VIP?

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