Laura Zapata confirma DEMANDA contra Kunno por difamarla, ¿lanza amenaza?: “Le va a salir muy caro”

Hace unos días, en redes sociales se exigió la salida de Kunno de ‘La granja VIP 2026’, luego de que realizara un comentario sobre Natalia Alcocer durante una de las galas que fue percibido como ofensivo por algunos usuarios.

Ahora, el influencer vuelve a ser tema de conversación, aunque esta vez por su conflicto con la actriz Laura Zapata, quien recientemente reiteró que emprenderá acciones legales en su contra.

¿Qué ocurrió entre ellos y por qué Laura Zapata quiere demandar a Kunno? Te contamos.

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Laura Zapata demanda a Kunno / Redes sociales

¿Qué fue lo que dijo Kunno sobre Laura Zapata?

El conflicto entre Kunno y Laura Zapata comenzó durante una de las galas de ‘La casa de los famosos’ 2026 de Telemundo, cuando el influencer hizo un comentario sobre el secuestro que la actriz sufrió junto a su hermana, Ernestina Sodi, en 2002.

Aquella ocasión, Kunno se refirió a la actriz como “la señorita hermana de Thalía, autosecuestros”, lo que provocó críticas en redes sociales y que Laura consideró una ofensa a su persona; pues la actriz ha hablado públicamente sobre el secuestro que vivió y las consecuencias que tuvo en su vida.

Por ello, su equipo legal anunció que emprendería acciones legales contra el influencer por daño moral y difamación.

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Kunno vs. Laura Zapata / Mezcalent

¿Qué respondió Laura Zapata a los señalamientos de Kunno?

Luego de enterarse de las declaraciones de Kunno, Laura Zapata expresó su rechazo e indignación por los comentarios del influencer y aseguró que no permitiría que se pusiera en duda un episodio tan delicado que marcó su vida.

Recientemente, durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz fue cuestionada sobre el creador de contenido y habló sobre el seguimiento de las acciones legales que emprendió en su contra.

Asimismo, con un tono irónico, Laura dijo que le daba gusto que Kunno continuara trabajando, pues advirtió que el conflicto legal con ella “le va a salir muy caro”, como consecuencia de los comentarios que hizo sobre el secuestro que sufrió junto a su hermana.

“Él tiene que demostrar por qué dijo que yo soy una autosecuestrada (...) Qué bueno que siga trabajando, porque le va a salir muy caro.” Laura Zapata

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Laura Zapata confirma que ya inició acciones legales contra Kunno

Durante la misma entrevista, Laura Zapata adelantó que próximamente tendría una cita para dar seguimiento a la demanda contra Kunno. Asimismo, señaló que el influencer tendría que demostrar por qué hizo esos comentarios sobre el secuestro que sufrió.

Posteriormente, a través de redes sociales, algunos usuarios le preguntaron cómo iba el procedimiento legal y si había novedades sobre el caso. Ante los cuestionamientos, la actriz respondió que la demanda ya estaba presentada y que próximamente daría más noticias al respecto.

“La denuncia está hecha y pronto tendrán noticias !!!”, escribió.

De esta manera, Laura dejó claro que mantiene su postura de proceder legalmente contra Kunno y que continuará con el proceso por las declaraciones que hizo sobre ella y su secuestro.

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