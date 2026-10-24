Kunno explota vs. Natalia Alcocer en La granja VIP 2026; exigen la salida del influencer: "¿Esto sale en TV?”

Tras la traición de Fer Lozada en La granja VIP 2026, Natalia Alcocer subió a la tabla de nominados, en el lugar de ‘Mono’ Osuna, pero no lo hizo sola; se llevó a Kunno, quien no pudo evitar explotar contra su compañera, lo cual generó una ola de reacciones en redes. ¿Piden su salida nuevamente? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Pepe Aguilar enamorado de Kunno? Influencer revela que “el papá de una amiga” quiso dormir con él: VIDEO

Kunno en el ojo del huracán por polémico comentario en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Por qué Natalia Alcocer subió a la placa de nominados de La granja VIP 2026 a Kunno?

Después de la inesperada expulsión de Mónica Escobedo tras agredir a Niurka Marcos, los granjeros vivieron una nueva noche de traición en la que ‘Mono’ Osuna bajó de la placa por segunda semana consecutiva gracias a la decisión de sus compañeros.

Al tener el beneficio de la traición, Fer Lozada tomó la decisión de que ‘Mono’ dejara de estar en riesgo de ser eliminado y subió a Natalia Alcocer a la placa; sin embargo, debido a que el destino de la traición es inesperado cada semana, la traicionada tuvo la oportunidad de nominar a otro granjero y escogió a Kunno. Por lo tanto, los nominados de la séptima semana son:



Kunno

Natalia Alcocer

Manelyk González

Azalia

Rafa Mercadante

Lee: Manelyk agredió a Tlacoyo, aseguran; piden su expulsión de ‘La granja VIP’, ¿la producción se pronuncia?: VIDEO

Natalia Alcocer subió a Kunno a la placa de nominados de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Kunno a la nominación de Natalia Alcocer en La granja VIP 2026?

La decisión de Natalia Alcocer no fue bien recibida por Kunno desde el primer momento en que escuchó su nombre. Al ser cuestionado por el conductor sobre su sentir, el influencer no se contuvo y explotó contra su compañera, generando una ola de reacciones en redes.

“Es la segunda vez que lo hace. Entonces, el juego de que soy su hijito se lo puede meter por donde quiere que Pablo le entre. Simplemente que empiece el juego…" Kunno

Al concluir la asamblea de traición, Natalia Alcocer le expresó su sentir a la Rafa Mercadante y explicó que era la única opción que le quedaba, pues anteriormente ya había traicionado a la ‘Bebeshita’ y no había más granjeros contra los que podría ir; además, cuestionó el fuerte comentario que hizo sobre ella y Pablo Montero.

“Tenía a todo mi equipo sentado. Tenía a dos; a ‘Bebehsita’ no se lo voy a volver a hacer; aparte, ‘Bebeshita’ es la vieja de mi amigo y es mi amiga. Era ‘Bebeshita’ o ‘Kunno’, no se lo iba a hacer a Bebeshita, hemos salido pura vieja. Que me la meta por donde quiero que me la meta Pablo, ¿de verdad esto sale en televisión?” Natalia Alcocer

Lee: Kunno acusado de “agredir” a Julio Camejo durante fuerte discusión en La granja VIP 2026, ¿sanción o expulsión?

¿Kunno recibió sanción en La granja VIP 2026 tras palabras contra Natalia Alcocer?

Hasta el momento, la producción de La granja VIP no se ha pronunciado sobre una posible sanción contra Kunno por las palabras a Natalia Alcocer, pero en redes piden que el influencer sea sancionado de alguna manera, pues no es la primera vez que hace ‘comentarios desatinados’.

Cabe recordar que días atrás también insinuó que se podría colocar cloro a la comida de sus compañeros: “Y si mañana hacen huevo, le echan un poquito de cloro; tenemos que vencerlos desde adentro, desde las entrañas; la única manera es dándoles shots de cloro”.

Dicho comentario ahora se suma al que hizo sobre Natalia Alcocer, lo que ha generado indignación en una parte del público del reality show, quienes esperan que el creador de contenido sea sancionado. ¿Habrá represalias para Kunno?

No te pierdas: ¿Kunno y Pablo Montero se fueron a los golpes? Interrumpen transmisión de La granja VIP 2026 por pleito entre ellos