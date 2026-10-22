¿La granja VIP silenció a Mónica Escobedo tras pleito con Niurka? Revelan presunta multa millonaria y castigo

La expulsión de Mónica Escobedo de La granja VIP 2 habría sido apenas el comienzo de sus problemas. Tras su polémico enfrentamiento con Niurka Marcos, la comediante quedó envuelta en nuevas versiones sobre las consecuencias de su salida del reality. Ahora, una presunta decisión de la producción ha levantado sospechas sobre lo que estaría ocurriendo detrás de cámaras. ¿Qué hay detrás del inesperado trato que estaría recibiendo?

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Mónica Escobedo fue expulsada por agredir a Niurka / Redes sociales

¿La granja VIP 2 habría prohibido a Mónica Escobedo dar entrevistas tras su pelea con Niurka Marcos?

Mónica Escobedo habría recibido un trato diferente al de otros expulsados de La granja VIP 2. Según lo publicado por un periódico nacional, la producción habría solicitado discreción tras el enfrentamiento de la comediante con Niurka Marcos.

Mientras otros participantes eliminados han podido ofrecer entrevistas a distintos medios, la televisora habría decidido restringir temporalmente los encuentros de Escobedo con la prensa. Desde su salida se informó que, por el momento, no estaría disponible para entrevistas.

La medida habría llegado después de que Mónica Escobedo fuera expulsada por incumplir la regla de cero contacto físico. Incluso se le impidió regresar al foro para despedirse, como habitualmente ocurre con otros participantes. No obstante, no se ha confirmado que exista un veto permanente.

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¿Qué pasó realmente entre Mónica Escobedo y Niurka Marcos en La granja VIP 2?

La pelea de Mónica Escobedo y Niurka Marcos en La granja VIP 2 ocurrió durante una dinámica con almohadas. La comediante fue expulsada en la gala del domingo 18 de octubre, después de que las cámaras captaran el contacto físico que tuvo con su compañera.

Sin embargo, Mónica Escobedo rompió el silencio el 21 de octubre mediante un video en el que presentó su versión de los hechos y habló de lo que llamó la “verdad detrás del almohadazo”. Según explicó, había decidido no participar porque anteriormente ese tipo de juegos se había salido de control.

“Hay algo que no se vio en el 24/7 y es que Mónica desde un inicio había dicho que no quería jugar porque no se sentía cómoda”, explicó en su video. La exparticipante sostuvo que Niurka la golpeó primero con una almohada, cuando ella estaba fuera del nido y todavía no tenía una para defenderse.

Niurka y Mónica Escobedo / Redes sociales

¿Niurka Marcos también rompió las reglas de La granja VIP 2? Esto reveló Mónica Escobedo

Mónica Escobedo aseguró que Niurka Marcos tampoco habría respetado las indicaciones de la dinámica de La granja VIP 2. De acuerdo con su explicación, todos los participantes debían encontrarse dentro de un espacio determinado antes de comenzar el juego.

“Todos los pollitos comenzarán el juego al mismo tiempo dentro del nido”, fueron las indicaciones que, según el video compartido, dio Natalia Alcocer. Escobedo sostuvo que Niurka se acercó por la espalda y le dio un almohadazo cuando ella todavía permanecía fuera del área establecida.

La comediante señaló ese momento como el detonante de su reacción, aunque la producción de La granja VIP no ha anunciado cambios en su expulsión. El programa mantiene la prohibición de las agresiones físicas, independientemente de las circunstancias que hayan provocado el enfrentamiento.

La verdad detrás del “almohadazo” de la Yaya. #monicaescobedo #lagranjavip https://t.co/QrtO5usz0a — Mónica Escobedo (@yosoymonica) October 22, 2026

¿Mónica Escobedo pagará un millón de pesos de multa tras ser expulsada de La granja VIP?

La supuesta multa de Mónica Escobedo por su expulsión de La granja VIP es otra de las versiones que han generado polémica. El periodista Gabo Cuevas aseguró que la comediante podría perder el pago correspondiente a las semanas que permaneció en el reality e incluso enfrentar una sanción cercana al millón de pesos.

“Mónica firmó un contrato que dice una cláusula que, en el momento en el que tú agredes a una persona, serás multado. Parte de esa multa equivale a un millón de pesos o no recibir un pago por las semanas que estuviste”, afirmó Cuevas, quien también consideró que la expulsión podría responder a un intento de proteger la imagen del programa.

Ni Mónica Escobedo ni la producción de La granja VIP 2 han confirmado la supuesta multa millonaria, por lo que no puede darse por hecho que deba pagar esa cantidad. Lo que sí se conoce es que el reality contempla sanciones por agresiones físicas, violencia verbal, maltrato animal y conductas violentas contra el personal, dependiendo de su gravedad.