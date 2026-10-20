Mónica Escobedo confrontó al productor de ‘La granja VIP 2026’ tras su expulsión, revelan: “Una gatada”

La sexta gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’ se caracterizó por una doble expulsión. Mientras que Pimpinela Escarlata salió por decisión del público, Mónica Escobedo fue sacada del reality por haber agredido a Niurka Marcos, algo que va en contra de las reglas.

Más allá de las opiniones divididas sobre si la salida de Escobedo fue justa o no, se ha dicho mucho sobre lo que pasó después. Según el periodista Gabo Cuevas, la comediante habría tenido una fuerte discusión con el productor del concurso. ¿Por el tema del pago? Te contamos lo que se sabe.

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Mónica Escobedo fue expulsada de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Mónica Escobedo pagará una multa por su expulsión de ‘La granja VIP 2026’?

Como se mencionó anteriormente, Mónica Escobedo fue expulsada de ‘La granja VIP 2026’ por haber agredido a Niurka Marcos. Todo ocurrió durante la última fiesta. Estaban dándose almohadazos cuando, en algún punto, Escobedo le dio un manotazo en la espalda a Marcos.

Lejos de lo que se pudo pensar, el hecho no pasó desapercibido y la producción tomó la decisión de expulsar a la comediante por “romper las reglas”. Durante su discurso de despedida, Mónica expresó que, a su perspectiva, fue la cubana quien “pidió su cabeza”.

No obstante, dejó claro que, pese a todo, tuvo una buena experiencia, ya que convivió con los animales y pudo entablar amistad con algunos participantes.

El pasado lunes 19 de octubre, el comunicador Gabo Cuevas informó que, supuestamente, la producción del reality no quería pagarle a Mónica por su estancia en el show. Supuestamente, esto sería por haber incumplido su contrato.

“Mónica firmó un contrato que dice una cláusula que, en el momento en el que tú agredes a una persona, serás multado. Parte de esa multa equivale a un millón de pesos o no recibir un pago por las semanas que estuviste”, indicó.

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Mónica Escobedo podría quedarse sin dinero tras ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

La pelea presuntamente entre Mónica Escobedo y el productor de ‘La granja VIP 2026’, según Gabo Cuevas

Durante el episodio más reciente de su programa en YouTube, Gabo Cuevas reportó que, presuntamente, Mónica Escobedo quedó en muy malos términos con el productor de ‘La granja VIP 2026’ tras su participación.

Y es que, según mencionó, la comediante presuntamente confrontó a David Ortiz Marquet, productor del show, tras su eliminación. Presuntamente, hasta hubo insultos de por medio. Y es que Escobedo consideraba injusta su expulsión, principalmente cuando otros concursantes también han tenido comportamientos agresivos.

“Le dijo el productor: ‘Perdón, es que hay reglas’. Y que Mónica se le puso al tú por tú. Que le dijo: ‘Me parece que no son correctas las formas en las que ustedes me sacaron porque, si a esas vamos, muchos de mis compañeros han hecho cosas peores y ustedes lo saben’. Pero que entró a la cabina donde están las consolas y que se le puso al tú por tú y les dijo: ‘A mí no me van a ver la cara’... que la hermana se sintió muy vulnerable”. Gabo Cuevas

Supuestamente, el productor intentó tranquilizarla. No obstante, Mónica siguió reclamando y diciendo que había sido una “gatada” la forma en que la corrieron: “Que se armó el gritadero entre Mónica… y alzándole la voz al productor”, aseveró, resaltando que la gente en el set habría escuchado toda la discusión.

Cuevas destacó que esto sería el motivo por el que Mónica estaría “bloqueada”, es decir, no asistiría a las galas semanales, a diferencia de otros exparticipantes.

¿Mónica Escobedo confirma pelea con el productor de ‘La granja VIP 2026’?

Hace algunas horas, Mónica Escobedo reapareció tras su expulsión de ‘La granja VIP 2026’. Lejos de lo que se pudiera pensar, la comediante no habló mal de la producción ni aclaró si realmente no recibirá un pago por su estancia en el show.

Tan solo se limitó a decir que su participación fue una buena experiencia y a asegurar que se fue siendo fiel a sus ideales.

“Gracias por todo su cariño, estoy muy bien, me siento feliz, entera y muy digna. Fue una experiencia demasiado fuerte y bizarra. Me voy feliz porque al final saqué la garra que me caracteriza, saqué la valentía que vive dentro de mí. El miedo paraliza hasta que lo transformas en supervivencia”, puntualizó.

Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de rumor.

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