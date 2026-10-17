La granja VIP 2026: ¡Se calientan los ánimos entre Niurka y Mónica Escobedo! Acusan agresión: “¡Me pegaste!” VIDEO

Niurka Marcos ya ha protagonizado varios de los conflictos dentro de La granja VIP 2026, situación que la ha convertido en una de las participantes más polémicas del reality, pero también en una de las que más llaman la atención del público.

Desde hace días, la vedette mantiene una fuerte rivalidad con la comediante Mónica Escobedo, a quien ha lanzado varios reclamos. Por su parte, Mónica ha asegurado que Niurka la provoca constantemente y que no está dispuesta a dejarse intimidar por ella.

Los ánimos terminaron por calentarse durante una dinámica de juego dentro del reality, que escaló hasta convertirse en una incómoda discusión entre ambas.

¿Qué fue lo que pasó entre Niurka y Mónica? Te contamos los detalles.

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Niurka en ‘La granja VIP’ / Redes sociales

¿Por qué Niurka y Mónica Escobedo están peleadas?

Desde hace varios días, Mónica Escobedo y Niurka Marcos mantienen una rivalidad dentro de La granja VIP, la cual comenzó después de que la vedette nominara a la comediante en defensa de Rafa Mercadante, integrante de su equipo, por el maltrato que, desde su perspectiva, Mónica tuvo con él.

Desde entonces, ambas han dejado claro que no están de acuerdo con la forma de ser ni de dirigirse de la otra, situación que ha provocado constantes enfrentamientos dentro del reality.

La tensión aumentó durante la más reciente noche de traición, cuando Niurka volvió a involucrar a Mónica y la llevó a la placa de nominación, avivando la rivalidad entre ambas participantes.

El conflicto llegó a su punto más alto precisamente después de la traición, cuando un juego se tornó en un conflicto más serio y con acusaciones de agresión.

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Niurka Marcos vs Mónica Escobedo / Redes sociales

¿Cómo fue el momento de la supuesta agresión de Mónica Escobedo a Niurka?

El incidente ocurrió durante una actividad en la que todos tenían que estar disfrazadosa de pollitos y darse almohadazos hasta sacar a los participantes del nido.

Las reglas indicaban que no podían empujar con las manos, jalar ni golpear directamente a los demás; únicamente podían utilizar las almohadas.

No obstante, la situación se salió de control cuando Niurka, quien se encontraba fuera del nido, le dio un almohadazo por la espalda a Mónica.

En la transmisión 25/7, se observó como la comediante reaccionó con un manotazo contra la vedette. Niurka se molestó y le reclamó a Mónica que ella había utilizado una almohada, mientras que Mónica le respondió con un manotazo.

“Le di con la almohada y me hizo así con la almohada dura. Te di con la almohada y me pegaste con la mano.” , reclamó Niurka.

, reclamó Niurka. “Me diste por la espalda. Era adentro del nido, no por la espalda”, respondió Mónica.

Por su parte, Mónica sostuvo que Niurka la había golpeado primero por la espalda y fuera del área del juego. La discusión generó tensión entre los participantes y la vedette terminó retirándose de la fiesta molesta por el incidente.

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Niurka ataca por la espalda a Mónica y ella por instinto se defiende...se enciende el pedo #LaGranjaTraición. Es OBVIO @lagranjavipmx que si pones una dinámica así se van a calentar los humos...#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #LaGranjaMX #LaGranja https://t.co/1Mt2yY7l5t — Gerardo Perry (@gerardoperry) October 17, 2026

¿Mónica Escobedo puede ser expulsada de La granja VIP 2026?

El contacto físico está prohibido dentro de La granja VIP y, de presentarse una situación de este tipo, los participantes involucrados podrían recibir sanciones, dependiendo de la gravedad y de la evaluación de la producción.

De acuerdo con las reglas del reality, si se determina que existió contacto físico intencional y grave, la sanción puede ser la expulsión definitiva del programa. Sin embargo, si la revisión concluye que el incidente no amerita esa medida, los participantes podrían recibir otras sanciones, como una nominación directa.

Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente si Mónica y Niurka recibirán algún castigo tras su reciente enfrentamiento. Por ello, ambas continúan participando con normalidad en la competencia.

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