¡Fernando Lozada en shock! Explota en ‘La granja VIP’ por ¡dejar caca el baño! “Como pu*** animales” VIDEO

Aunque parecía que lo habíamos escuchado todo luego de que Ivonne Montero relatara el accidente que tuvo Laura Bozzo en el baño de un reality que compartían juntas, ahora Fernando Lozada viene a demostrarnos que estábamos muy equivocados.

En un evidente estado de shock, el modelo reveló lo que vio con sus propios ojos en el baño de mujeres de ‘La granja VIP’, una escena que lo acompañará en sus peores pesadillas.

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Fernando Lozada, ¿sancionado en ‘La granja VIP’? / Redes Sociales

Fernando Lozada sorprendido por hallazgo en el baño de mujeres de ‘La granja VIP’

En un clip que ya se está haciendo viral, se ve la llegada de Fernando Lozada a una zona de ‘La granja VIP’ en la que se encontraban Manelyk González, Niurka, Azalia Ojeda, la Bebeshita y Mario ‘Mono’ Osuna.

Visiblemente sorprendido, Lozada les menciona a las chicas que acaba de ver algo impresionante, y de inmediato remata con: “está impactante wey, yo no puedo creer que alguien surr*** así”

Fernando Lozada lanza una rápida explicación asegurando que encontró suciedad entre las dos tapas que regularmente se encuentran en los inodoros, pero no una mancha, sino el desecho completo:

“Entre la tapa de aquí y la tapa de acá hay dos cer**** de ca** ahí. ¡Como pu*** animales wey!” Fernando Lozada

La Bebeshita y Manelyk aseguraron que el accidente en el baño de mujeres no tenía mucho tiempo de haber ocurrido, pues las dos fueron al baño y se encontraba limpio.

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La granja VIP / Redes sociales/Pixabay

Mujeres vs hombres en ‘La granja VIP’, ¿quiénes son los más limpios?

Durante la plática las chicas no daban crédito a lo ocurrido en el baño de ‘La granja VIP’ y se lamentaban pues Manelyk aseguró que hay participantes que ni siquiera quieren lavar los trastes que utilizan, por lo que pedirles que laven la taza del baño sería casi imposible.

Lamentando la situación, Fernando Lozada y Mono aseguraron que los baños de hombres siempre están limpios, y que cuando llegan a ensuciar limpian de inmediato para que no se haga un desastre, pues precisamente están en un reality de convivencia: “El de hombres está siempre limpio”

Hasta el momento los granjeros no ha podido descubrir la identidad de la persona que dejó sucio el baño, por lo que se espera que este sea un nuevo motivo de polémica al interior del reality, o bien que esta situación provoque nominaciones bien merecidas.

💩💩 #FernandoLozada está en shock 😳 por que alguien cagó entre las tapas del escusado 🚽 y no comprende como puede ser que pase eso 🤣… el final del clip no tiene precio! #LaGranjaMX #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX @lagranjavipmx https://t.co/JibFXfGlpH — Zumbito Forever (@lilsalchichita) October 7, 2026

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¿Quiénes están nominados HOY 7 de octubre en ‘La granja VIP’?

La Asamblea de nominación se llevará a cabo este miércoles por la noche, sin embargo, ya hay dos granjeros en riesgo.

La granja VIP 2026: Los nominados de HOY, miércoles 7 de octubre / Redes sociales

El primero es Pimpinela Escarlata, granjero que fue nominado de manera directa por el Legado de Kenny Avilés, y la segunda es Ivonne Montero quien fue nominada luego de perder el duelo de nominación ante Pascal Nadaud.

Aunque hasta el momento son los únicos en riesgo, hay un nombre que suena bastante fuerte para unirse a la placa de nominados: Julio Camejo, quien ha protagonizado varios roces con diferentes granjeros, y quien quedó muy mal parado ante el público luego de que se diera a conocer el accidente que tuvo con un caballo.