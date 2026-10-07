¿Hay romance entre Pascal Nadaud y Fernando Lozada en La granja VIP 2026? El “bromance” que desató rumores

La convivencia entre Pascal Nadaud y Fernando Lozada en La granja VIP 2026 ya dio material de sobra para que los fans comiencen a hacer sus propias teorías. Abrazos, conversaciones íntimas, apoyo constante y una complicidad que crece dentro del reality provocaron que algunos espectadores incluso comenzaran a “shippearlos”.

Mira: La granja VIP 2026: Pascal EXPLOTA contra Kevyn por agresión y revela polémico detalle: “Me jalaste los hu***s”

¿Por qué Pascal Nadaud y Fernando Lozada levantaron sospechas de romance en La granja VIP 2026?

La conexión entre Fernando Lozada y Pascal Nadaud ha sido tan comentada dentro de La granja VIP 2026 que los fans incluso les pusieron un apodo: “Ferscal”. En redes sociales abundan los videos, fotografías y recopilaciones de los momentos que han compartido dentro del reality, alimentando todo tipo de teorías sobre su relación.

Aunque muchos seguidores han especulado sobre un posible romance, la propia producción ha definido su relación como un “bromance”, es decir, una amistad muy cercana entre dos hombres. De hecho, todo comenzó cuando formaron la alianza de los “hermanos simio”, prometiendo apoyarse mutuamente para soportar la presión del encierro.

Además, han protagonizado varios abrazos y momentos de apoyo emocional que no han pasado desapercibidos. Sin embargo, más allá del contacto físico, lo que más comentan los fans son las miradas de admiración que Pascal suele dedicarle a Fernando, un detalle que ha provocado que muchos se pregunten si se trata únicamente de una gran amistad o de algo más.

Mira: Pascal Nadaud, exparticipante del Exatlón revela que intimó durante el reality

¡ATRAPADAS! La forma en que ambos se comportan sus gestos y posturas ya no es normal. Los dos adoptan posturas muy afeminadas. NO TENGO DUDAS, MUCHO MENOS SOSPECHAS! Fernando se anda pisando al Pascal. #GranjaVIP https://t.co/ny1rp2Mttx https://t.co/iNQ5M5sY1Q — 🥕🐰CONEJITO🐰🥕 (@Ojhannys) September 28, 2026

¿Pascal Nadaud es gay o bisexual? Esto dijo en La granja VIP 2026

Las especulaciones sobre la relación entre Pascal y Fernando crecieron todavía más después de una confesión que realizó el exatleta olímpico en el reality. Durante una charla con Manelyk González y Kunno, Pascal habló abiertamente sobre las dudas que llegó a tener sobre su orientación sexual cuando era más joven.

Según contó, cuando tenía 19 años varias personas a su alrededor asumían que era gay debido a que rechazaba salir con mujeres y porque tenía la costumbre de saludar de beso a sus amigos.

“Chance soy gay”. Pascal Nadaud

El deportista explicó que decidió despejar cualquier duda por sí mismo y relató que durante un viaje a Europa besó a dos hombres para entender mejor lo que sentía.

Sin embargo, aseguró que la experiencia le dejó claro que no sentía atracción por los hombres: “No, cabrón, no te gustan los hombres, te gustan las mujeres”.

Pascal Nadaud habla de su sexualidad en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son las parejas de Pascal Nadaud y Fernando Lozada fuera de La granja VIP?

A pesar de los rumores que circulan en redes sociales, Pascal Nadaud mantiene una relación sentimental fuera del reality. El exdeportista ha hablado dentro del programa sobre Claire Etrillard, una exbasquetbolista y entrenadora fitness francesa con quien sostiene un noviazgo desde hace tiempo.

Además Fernando Lozada mantiene actualmente una relación sentimental con Itzia García, modelo, abogada y exreina de belleza mexicana. La pareja hizo público su romance a principios de 2026 y desde entonces ha compartido varios momentos juntos en redes sociales. Antes de esta relación, Fernando estuvo casado con Triana Lion Paganoni, con quien tuvo a su hijo. Aunque su matrimonio terminó en 2025, ambos han asegurado que mantienen una relación cordial por el bienestar del pequeño.