Mientras José Eduardo Derbez acapara titulares por su cercanía con Mariana BO,, Paola Dalay decidió gritar su felicidad de otra manera. Una escapada a Cancún, fotos juntos, poses románticas y mucha química bastaron para que los fans aseguraran que el romance con César Romo va de verdad.

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Mariana Bo y José Eduardo Derbez de romance / Redes sociales

¿Paola Dalay y César Romo presumen su amor con románticas fotos en Cancún?

Paola Dalay y César Romo decidieron cambiar la rutina por unos días de sol, playa y mucho romance. La pareja viajó a Cancún y compartió fotografías de sus vacaciones, dejando ver que están disfrutando al máximo esta etapa juntos.

La primera en presumir el destino fue la influencer, quien publicó varias imágenes a la orilla del mar con un bikini blanco y un kimono estampado. ¡El look playero no pasó desapercibido!

“Cancún siempre es un buen plan”, escribió Paola para acompañar su publicación, en la que dejó ver que las críticas no parecen quitarle el sueño.

Pero las fotografías no terminaron ahí. César Romo también compartió algunos momentos de la escapada y ambos dejaron pistas de que estaban disfrutando el viaje juntos.

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¿Paola Dalay presume cuerpazo en bikini y César Romo roba miradas?

Sin embargo, la fotografía que terminó de encender las redes fue una tomada frente al espejo de un elevador, donde aparece junto a César Romo. Ambos lucieron sus figuras trabajadas por el ejercicio y posaron muy cerca.

¡Y vaya que la imagen dio de qué hablar! Los seguidores no tardaron en comentar la complicidad que se aprecia entre ellos, pues ya no se trata solamente de fotografías individuales de sus viajes.

También han compartido atardeceres, noches frente al mar, visitas a restaurantes y momentos de descanso. Aunque no han revelado todos los detalles de sus vacaciones, sus publicaciones permiten ver que están disfrutando de una escapada muy especial.

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¿José Eduardo Derbez ya tiene nuevo amor con Mariana BO mientras Paola disfruta con César Romo?

La escapada de Paola Dalay y César Romo ocurre en medio de otro capítulo sentimental para José Eduardo Derbez. El actor, quien mantuvo una relación con la influencer, recientemente dio a conocer que está conociendo a la DJ Mariana BO y que ambos están abiertos a lo que pueda suceder.

La noticia despertó curiosidad entre los seguidores de la expareja, especialmente porque ahora Paola también comparte públicamente momentos de felicidad junto a su actual pareja.

Por ahora, José Eduardo no ha reaccionado a las fotografías de las vacaciones de Paola con César Romo. Tampoco ha hecho comentarios sobre las publicaciones en las que la influencer presume su escapada.

Lo cierto es que ambos parecen estar concentrados en sus respectivas vidas sentimentales. Mientras el hijo de Eugenio Derbez explora esta cercanía con Mariana BO, Paola disfruta de su relación con el futbolista y no duda en compartir algunos de sus momentos juntos.