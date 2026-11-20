Mientras se habla del nuevo vínculo amoroso de José Eduardo Derbez con la DJ Mariana BO, del lado de Paola Dalay, su expareja, sigue surgiendo polémica.

Aunque Paola Dalay no ha dado declaraciones recientes sobre su relación con César Romo, el futbolista publicó una foto en sus redes sociales que volvió a generar comentarios y desató rumores relacionados con el hijo de Eugenio Derbez.

¿Qué publicó César Romo y por qué estarían involucrando a José Eduardo? Te contamos.

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Paola Dalay y César Romo habrían iniciado “romance” / Redes Sociales

¿Qué se sabe sobre la relación de Paola Dalay con el futbolista César Romo?

Se empezó a hablar de romance entre Paola Dalay y César Romo después de que ambos fueran vistos juntos durante un evento de automovilismo en la CDMX, a principios de noviembre.

Ante los comentarios, Paola confirmó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que sí está saliendo con César, pero aclaró que todavía no son novios y que apenas se están conociendo. También aseguró que lo conoció después de terminar su relación con José Eduardo Derbez, aunque su separación todavía no se había hecho pública.

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Paola Dalay y el futbolista César Romo / Redes sociales

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre la nueva relación de Paola Dalay?

José Eduardo Derbez habló sobre la nueva relación de Paola Dalay con el futbolista y dejó claro que él ya sabía que su expareja estaba conociendo a César Romo.

Durante un encuentro con la prensa, el actor aseguró que no tiene problema con que Paola retome su vida sentimental y señaló que lo único que le interesa es que ella esté bien.

Sin embargo, también comentó que espera que elija bien a su nueva pareja, pues tienen una hija, y para él es importante que elija con quién se va a relacionar, pues sera quien llegue a convivir con la pequeña.

“Tiene que elegir bien con quién va a estar porque tiene una hija, ¿no?... Que sea feliz, es más, si me lo quiere presentar, que me lo presente. No sé si (tendría) una amistad como tal (con la nueva pareja de mi ex), pero al menos saber con quién convive mi hija” José Eduardo Derbez

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José Eduardo Derbez habló de la nueva pareja de Paola Dalay / Redes sociales/Mezcalent

¿César Romo le lanzó una indirecta a José Eduardo Derbez?

Hasta el momento, César Romo no ha dado declaraciones sobre su relación con Paola Dalay ni ha hablado públicamente de José Eduardo Derbez. Sin embargo, en las últimas horas, el futbolista reposteó un video en sus historias de Instagram que levantó sospechas entre los usuarios.

En la imagen aparece César y, detrás de él, una televisión en la que estaban viendo ‘La familia P. Luche’, el icónico programa de Eugenio Derbez, papá de José Eduardo.

“Maradonio eres tú?”, dice el mensaje en la foto, comparando al futbolista con el personaje de la serie, por su parecido.

Aunque César no mencionó a José Eduardo ni publicó algo directamente relacionado con él, la publicación desató rumores sobre una posible indirecta o burla hacia el actor. Algunos usuarios interpretaron la publicación como una forma de llamar su atención al compartir contenido relacionado con la familia Derbez. Sin embargo, el futbolista no ha aclarado si su publicación tenía alguna intención detrás.

Esto sucede mientras José Eduardo Derbez está en el ojo del huracán por sus recientes apariciones con la DJ Mariana BO.

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