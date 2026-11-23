A unos meses de la muerte de Peter Cullen, el actor que dio voz a Optimus Prime en ‘Transformers’, el mundo del doblaje volvió a vivir momentos de angustia, luego de que un reconocido intérprete compartiera un preocupante mensaje en redes sociales.

Se trata del actor mexicano que da voz a Spider-Man, en las películas protagonizadas por Tom Holland. Su publicación encendió las alarmas entre sus seguidores debido al tono de sus palabras.

En el texto que compartió, el actor hizo una fuerte revelación sobre un complicado momento personal que derivarían en una crisis emocional.

¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

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Actor que da voz a Spider-Man comparte preocupante mensaje / X

¿Quién es el actor de doblaje que encendió las alarmas con un mensaje sobre su situación personal?

Se trata de Alberto Bernal, actor de doblaje mexicano originario de la Ciudad de México, quien ha destacado por dar voz a Peter Parker y Spider-Man, en las películas protagonizadas por Tom Holland. También ha participado en producciones de animación y anime, como ‘Miraculous’.

Además de su trabajo como actor, Alberto se ha desempeñado como locutor y director de doblaje, con trayectoria en películas, series, videojuegos y producciones animadas.

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Alberto Bernal, actor de doblaje / Redes sociales

¿Cuál fue el mensaje de Alberto Bernal en redes sociales que preocupó a sus seguidores?

Alberto Bernal compartió una historia en suInstagram, con una ilustración de una persona bajo la lluvia y la canción ‘Somewhere only we know’ de Lily Allen.

En el texto, el actor expresó sentirse poco querido y valorado en diferentes aspectos de su vida, tanto en el ámbito laboral como entre sus amistades y familiares.

“Hoy me queda claro que ya no soy ni querido y requerido en el trabajo, ni querido con mis amigos cercanos, ni importante y valorado en la familia” Alberto Bernal

Sin embargo, la frase que más preocupación provocó fue la que utilizó para cerrar su publicación: “No se hagan los sorprendidos, cuando se enteren de que yo ya no estoy aquí, porque ya será demasiado tarde”.

Sus palabras fueron interpretadas por sus seguidores como una señal de que estaba atravesando una crisis emocional.

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Mensaje de Alberto Bernal en Instagram / Captura de pantalla

¿Alberto Bernal está bien? El actor de doblaje comparte actualización

Ante las muestras de preocupación, el actor publicó un video para aclarar qué estaba pasando y por qué había aparecido ese mensaje en su perfil.

Alberto explicó que uno de los administradores de su cuenta hizo pública la publicación sin consultarlo previamente, por lo que pidió a sus seguidores no creer todo lo que ven en internet.

Asimismo, aclaró que está bien y que, aunque atraviesa una racha complicada, confía en que podrá salir adelante. Finalmente, tranquilizó a sus seguidores al asegurar que seguirá con ellos.

“Estoy bien, aquí estoy con ustedes. Seguiré no sé cuánto tiempo más, pero aquí voy a seguir”, expresó (...) Estoy bien, aclaro, estoy bien. Solo estoy pasando una racha un poco complicada, pero voy a salir adelante.” Alberto Bernal

El tema de la salud mental es algo que ha afectado a varios famosos últimamente. Por ejemplo, el actor Ari Telch, quien incluso ya ha negado estar atravesando por una crisis emocional.

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