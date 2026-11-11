Natalia Téllez responde a críticas en su contra por su doblaje de “Wildwood": ¿Estalló? “Hubo pruebas”

Las críticas en contra de Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez fueron duras tras el estreno de la película Wildwood: el bosque salvaje, cuyo doblaje al español estuvo encargado de ellos. Fue así que la conductora decidió responder al público y a la producción del filme. ¿Qué dijo exactamente?

Doblaje de Wildwood fue criticado / Redes sociales

¿Cuáles fueron las críticas en contra del doblaje de la película Wildwood?

El estreno de la película Wildwood: el bosque salvaje sucedió el 29 de octubre de este 2026, y aunque muchos se dieron cita en diferentes cines del país, el público regresó con un “mal sabor de boca”.

La historia no desentonó, incluso se llevó buenos comentarios, el problema se relacionó más al doblaje hecho por actores mexicanos, supuestamente con nula experiencia en este ámbito.

A Macarena la tacharon de un presunto “ tono fresa ” en su doblaje, mientras que a Natalia Téllez la señalaron de supuestamente “ susurrar de más ” en varios momentos de la película.

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Doblaje mexicano en Wildwood / Redes sociales

Confirmaron redoblaje de Wildwood tras críticas al elenco

En plena mañana del martes 10 de noviembre se dio a conocer que habrá un redoblaje de Wildwood: el bosque salvaje, el cual, estará disponible a partir del jueves.

Con el cambio, los roles quedan así:

Erica Edwards reemplaza a Natalia Téllez en el personaje de “Alexandra”.

Danna Alcalá reemplaza a Macarena García en el personaje de “Prue”.

Erick Selim reemplaza a Javier Ibarreche en el personaje de “Brendan”.

Por su parte, Imagem Films Mx, la distribuidora, se pronunció con el siguiente comunicado:

En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México. Imagen Films Mx

Una gran parte del público celebró la decisión del redoblaje, mientras las críticas continúan alcanzando a las figuras mexicanas. ¿Tú qué opinas?

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Confirmaron redoblaje de Wildwood / IG: imagenfilmsmx

Natalia Téllez reacciona a polémica por doblaje de la película Wildwood

La conductora Natalia Téllez fue abordada recientemente por reporteros y aprovecharon para cuestionarla no solo por su trabajo en Wildwood, si no también por la polémica que se ha hecho tras la decisión de hacer un redoblaje.

Téllez aseguró que asume cada proyecto con compromiso y respeto:

Todos los proyectos que uno agarra los agarra desde el amor, desde el respeto, desde el profesionalismo. Natalia Téllez

Por otro lado, defendió que el público mostrara su rechazo ante cuestiones de inconformidad:

El público tiene todo el derecho, ¿no? Hay opiniones distintas y es válido. Nosotros nos exponemos a críticas, opiniones. Aprendo de esto, lo tomo con respeto. Natalia Téllez

El punto que sí defendió fue sobre un proceso de selección que hubo en Wildwood, pues aseguró que hubo pruebas para la elección del elenco del doblaje:

Me gusta que me hayan preguntado porque sí había hecho doblaje, no estoy diciendo que sea experta, pero sí lo había hecho. Hubo pruebas para los personajes. Natalia Téllez

Ella no fue la única que respondió a las críticas, también Ibarreche subió un video explicando su decisión de aceptar y buscar este trabajo:

No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme como uno. Javier Ibarreche

El debate continúa creciendo en redes sociales y te preguntamos: ¿Qué opinas del doblaje mexicano?

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