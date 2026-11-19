Luego de que una actriz de Baywatch revelara que fue diagnosticada con cáncer de mama, otra integrante del elenco contó que “cambió” su giro de manera drástica.

Una icónica actriz estadounidense, parte de producciones como Baywatch y de E.T., anunció que incursionó en el mundo de las plataformas digitales dirigidas para adultos. Esto fuere revelado hace apenas unas horas, desatando el debate entre internautas. ¿De quién se trata?

Actriz de Baywatch vende contenido para mayores / IMDB

Ella es la actriz de Baywatch y de E.T. que anunció su venta de contenido para mayores

La actriz estadounidense Erika Eleniak, conocida mundialmente por interpretar a la “salvavidas” Shauni McClain en Los guardianes de la bahía (Baywatch), reveló su incorporación en el mundo del contenido para mayores.

Esto lo contó la propia Eleniak durante el episodio del martes 17 de noviembre del pódcast Miss Understood Podcast, conducido por Rachel Uchitel, tachando su decisión como algo “empoderador”.

Esto fue confirmado después de que el medio TMZ filtrara las cantidades de dinero que estaría recibiendo Erika de parte de la plataforma: un millón de dólares desde su estreno. ¡Nada mal!

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Erika Eleniak en “Baywatch” / Redes sociales

Problemas económicos orillaron a la actriz Erika Eleniak a vender contenido para mayores

La actriz Erika Eleniak explicó que, cuando su carrera como actriz se fue apagando, recurrió a la docencia para poder solventar los gastos que día con día se le iban aproximando: “ Daba clases durante el día en centros de rehabilitación ”, relató.

La actriz describió el desgaste emocional de la etapa en la que no tenía dinero, venía la presión de sus gastos, incluyendo su alquiler:

Es realmente estresante cuando, además, tienes ese tipo de presión económica. Te va consumiendo de una manera especial. (...) Te encuentras en esa situación en la que piensas: necesito ganar una determinada cantidad de dinero para cubrir mis gastos. ¿Qué hago? ¿Dónde voy a conseguir esa cantidad de dinero? Erika Eleniak

Aún frente a sus declaraciones, miles de seguidores de la serie se han mostrado escépticos y han lanzado críticas a su decisión. ¿Estás de acuerdo?

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¿En qué películas y series apareció la actriz Erika Eleniak?

Erika Eleniak es una actriz y modelo estadounidense que nació en 1969 y aunque es conocida sobre todo por interpretar a Shauni McClain en la serie Baywatch, tiene otros múltiples proyectos en su carrera.

Su debut en el cine llegó en 1982, con un pequeño papel en E.T., el extraterrestre, donde era la “chica bonita” del salón de clases. Te compartimos sus proyectos más importantes:



The blob,

Baywatch,

Panic at Malibu pier,

Under siege,

The Beverly Hillbillies

Siguieron chasers,

A pyromaniac’s love story,

Bordello of blood, entre muchas otras más.

No es la única figura que opta por ofrecer este tipo de “servicio” para adultos, pues el hijo del cantante Yahir llegó a vender contenido para mayores hace algunos años.

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