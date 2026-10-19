Exfutbolista deja las canchas por el contenido para adultos… ¡Factura con su galanura! ¡Papacito! “Lo dejé todo”

El exfutbolista español Miguel Guerrero, de 32 años, vive un sueño que cualquiera daría lo que fuera por cumplir. Luego de jugar como portero en la tercera división de España, con el equipo del Vélez, y pasar por momentos de sacrificios, carencias y problemas psicológicos, tomó una gran decisión: Colgar los guantes y lanzarse como empresario de la página azul.

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Miguel Guerrero, exfutbolista que dejó las canchas por el contenido para adultos. / Fotos: Luis Pérez, Cortesía de Miguel Guerrero, IG y OnlyFans del exfutbolista.

¿Por qué el futbolista Miguel Guerrero decidió dejar su futuro en el futbol por la página azul?

Miguel nos relata: “En el mejor momento de mi carrera deportiva, ya había visto el tema de la página azul, pero nunca me lo planteé. Al final debes aprovechar la oportunidad que se te presenta sin dejar de ser una buena persona”.

Nos contó que quiso ampliar sus horizontes, más allá de las canchas. “Me arriesgué buscando más viralidad, pues me presenté en La isla de las tentaciones, el programa más visto de España. Ya tenía 200 mil seguidores, con 2 años de contrato y la posibilidad de jugar en primera división en Suecia por 100 mil euros al mes (2 millones de pesos). Para mí representaba, en ese momento, mucho dinero y lo dejé todo por la página azul”.

Expresó que dedicarse a la plataforma para adultos fue una decisión difícil, ya que implicó renunciar al sueño que persiguió toda la vida y que, aunque haber aceptado el contrato que le ofrecían le hubiera traído muy buenas ganancias, se inclinó por dedicarse a la página azul en busca de mayor libertad.

Asegura que en dicha plataforma ganó 24 mil dólares (436 mil pesos) en un mes. “No pretendo caerle bien a todo el mundo. Intento transmitir naturalidad y ser auténtico en el mundo de las redes, donde hay inteligencia artificial y vende húmos. Trato de contarte mi historia. Cada quien elige mejorar su vida según pueda aportar”.

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Miguel Guerrero, exfutbolista que dejó las canchas por el contenido para adultos / Fotos: Luis Pérez, Cortesía de Miguel Guerrero, IG y OnlyFans del exfutbolista

¿Cómo fue el paso de Miguel Guerrero en el futbol antes de llegar a la página azul?

Guerrero nos contó sus inicios en las ligas inferiores del futbol de España. “De niño comencé en la cantera del equipo de mi ciudad, Córdoba. Me firmó el club Sevilla y en ese momento dije que sería futbolista profesional. Con 17 años me echaron, mi representante no me respondía las llamadas y me quedé jugando en tercera, por 200 euros al mes (4,078 pesos). Me sentí como juguete roto. Ahí me replanteé: ‘Ahora, ¿qué voy a hacer?’. Decía: ‘Me meto a estudiar, de militar, haz algo de tu vida’, porque el futbol había llegado hasta ahí”.

A pesar de que sufrió una desilusión, no se rindió. “Tras todo eso, tuve que acudir con el psicólogo, para trabajar a nivel emocional. Durante ese tiempo no tiré la toalla y seguí con el sueño de ser futbolista. Jugué en equipos de segunda y tercera por mil 500 euros al mes (30 mil 500 pesos). Hasta me quedé 6 meses sin cobrar y tuve que compaginarlo por las noches (con otro empleo) para llegar a final de mes. Esa etapa fue muy dura”.

Tuvo que hacer algunos sacrificios para salir adelante. El exfutbolista narra: “A los 13 años me fui a la cantera del Sevilla. Me perdí fiestas, salidas con amigos. Yo sé qué es llegar a final de mes, ver que no alcanza y tener que pedirle dinero a tu mamá. Con 25 años jugaba en el Jerez por mil euros al mes (poco más de 20 mil pesos), pero duré 6 meses sin cobrar, trabajando de mesero por las noches, de modelo, porque, si no, no llegaba”.

El exguardameta contó que, por la presión y el estrés que le provocó un entrenador, tomó terapias. “A los 17 años sabía que tenía buenas condiciones, pero había algo malo. Yo no creía en mí. Por eso me echaron de la cantera. La mejor inversión que hice fue en mí mismo. Tenía dinero ahorrado y todo me lo gasté en el psicólogo. Cuando comencé a trabajar en lo mental y en lo físico, me cambió la vida. Si no hubiera decidido entrar a la página azul, creo que seguiría jugando en segunda o tercera división. O me hubiera lesionado. Siempre he dicho que, a pesar de tener miedo, si uno se arriesga a cambiar su vida, puede lograr estar mejor.

Explicó por qué no creía en él mismo: “Cuando me echan de la cantera del Córdoba, el entrenador le dice a mi mamá que lo dejara, que me entrenaría por 2 semanas. Fue como un régimen militar. Durante 2 años esa persona me decía que, a pesar de hacer las cosas bien y fallar una sola vez, era malísimo. Me provocó inseguridad. Era muy bueno; sin embargo, yo pensaba que no era lo suficiente. Durante esos años, yo traía arrastrando eso, salía al campo y me temblaban las piernas. No era capaz de jugar como realmente sabía”.

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Exfutbolista dejó las canchas por el contenido para adultos. / Fotos: Luis Pérez, Cortesía de Miguel Guerrero, IG y OnlyFans del exfutbolista

¿Cómo le ha cambiado la vida al futbolista Miguel Guerrero desde que tiene una página azul?

Aseguró que ahora tiene las herramientas necesarias para mejorar aún más su vida. “El cambio real fue cuando monté mi agencia de página azul, donde enseño a otras personas este modelo de negocio, en que no tienes que exponerte y solo necesitas un portal y un celular, con el que ayudas a otros creadores que sí están dispuestos a exponerse, como yo lo hice en su momento, para generar más dinero a nivel de marketing, de redes sociales, de ventas”.

“Es un negocio en el que todos tienen unas mejores condiciones y mayor libertad. Hace 2 años abrí mi academia MGuerrero Academy, donde enseño a la gente a ser esa persona que quieren. Te doy la posibilidad de, tal vez no ser millonario, pero sí de tener estabilidad económica”. Miguel Guerrero

El empresario digital señaló: “Enseñamos a manejar redes y a tener ventas con la página. Hace unos meses también abrí otra agencia con chicas latinas. Mi objetivo es ser mentor de otras personas, dar las herramientas de negocio que a mí me funcionan”.

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A pesar de ganar buen dinero como futbolista, asegura que no era feliz, pues quería mayor libertad. / Fotos: Luis Pérez, Cortesía de Miguel Guerrero, IG y OnlyFans del exfutbolista

¿Cómo tomó su familia su incursión en la página azul tras dejar el futbol?

Comenta que su familia es muy conservadora; sin embargo, lo han apoyado en su decisión: “Mi papá es funcionario y gana mil euros al mes. Nunca me enseñó a ser ambicioso o a montar un negocio, solo a ser una buena persona. Mi madre siempre me ha apoyado. Es mi mejor amiga. Me dijo: ‘Miguel, te conozco y has luchado mucho por lograr lo que quieres’ (llora)”.

Comentó que a su papá le costó un poco más aceptar su nuevo negocio: “Mi padre me apoya, pero era más renuente, por tener una residencia militar, y por saber que el futbol me podría dar más cosas. Cuando le enseñé el celular con la cuenta de 24 mil dólares, solo me dijo: ‘Invierte bien tu dinero’, y aceptó lo que estaba haciendo. Mi fin era generar suficiente dinero e invertir en negocios. Ahora lo hago en real estate y en la Bolsa”.

Miguel también incursionó en certámenes de belleza y representó a algunas ciudades españolas a nivel nacional. “Participé en un programa muy conocido en España: Mujeres y hombres, y viceversa (programa de citas), pero nunca fui, porque tenía pareja y estaba centrado con el futbol. Fui a Mister Málaga, después fui a Mister España y quedé en tercero”.

Para concluir, nos dio su opinión sobre el exfutbolista Rafael Márquez: “Era un central espectacular, con muy buena salida de balón, muy competitivo, serio, contundente. Es un fenómeno. Y el balompié mexicano y lo latino es mejor técnicamente, más creativo. México hizo una gran actuación en este mundial”.

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El empresario digital expresó que busca ser auténtico en el mundo de las redes sociales. / Fotos: Luis Pérez, Cortesía de Miguel Guerrero, IG y OnlyFans del exfutbolista

Así ha sido la trayectoria del futbolista Miguel Guerrero

Desde los 8 años jugó futbol en el Córdoba de España, de tercera división. Recibió una gran oferta para irse al Sevilla ; sin embargo, no se concretó su fichaje.

; sin embargo, no se concretó su fichaje. Jugó en los equipos: Jerez, Vélez e ID Ibiza. Luego recibió una oferta para irse al futbol de Escocia, a la primera división.

Participó en varios certámenes de belleza como Mister Málaga y Mister España, y entró al reality La isla de las tentaciones.

y entró al reality Hace mes y medio, lanzó el libro De futbolista a empresario: La mentalidad que me convirtió en millonario. Disponible en una plataforma digital.

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