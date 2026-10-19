Filtran FOTO de exjugador del América y de México en camilla tras accidente en el que cayó de puente: ¿Quién?

A casi un mes de un accidente automovilístico que cobró la vida de dos futbolistas mexicanos, otro difícil momento se vive para el deporte nacional.

El mundo futbolístico mexicano se encuentra preocupado, luego de que se reportar que un exfutbolista mexicano, exjugador del América, sufrió un aparatoso accidente automovilístico. En redes sociales ya circula la FOTO en la que el atleta se encuentra en plena camilla. Te contamos los detalles.

Exjugador del Club América sufre accidente automovilístico / IG: @clubamerica

¿Quién es el exjugador del América que sufrió un aparatoso accidente automovilístico recientemente?

Horas de preocupación se viven en redes sociales y en la comunidad futbolera de México, pues se confirmó que el exfutbolista del Club América y de la Selección Mexicana, Paul Aguilar, sufrió un fuerte accidente automovilístico.

La noticia comenzó a circular en redes sociales durante las primeras horas del domingo 18 de octubre, cuando una foto mostraba al exjugador en una camilla y con un collarín colocado.

Actualmente, Aguilar se desempeña como analista deportivo en un programa de televisión, por lo que no se ha mantenido alejado de las cámaras, aún cuando ya tiene varios años desde su retiro.

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Paul Aguilar, exfutbolista mexicano / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Paul Aguilar?

Según reportes compartidos, el percance ocurrió la noche del sábado sobre la carretera federal 110, en el tramo conocido como Estación Patty-Vista Hermosa, dentro del municipio de Yurécuaro, Michoacán.

En información retomada de Excélsior, fuentes podrían confirmar que la camioneta en la que viajaba el exfutbolista cayó de un puente.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente ni detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió. Tampoco se ha precisado si había más ocupantes en el vehículo.

Según información del mismo medio, Paul Aguilar no corre ningún peligro. De momento, el exfutbolista continuará en el hospital para que el personal médico vigile su evolución.

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Paul Aguilar, ex jugador del @ClubAmerica y de la Selección Mexicana, resultó lesionado la noche del sábado luego de que la camioneta que conducía se saliera de la cinta asfáltica en Yurécuaro, #Michoacán. https://t.co/KVZfCqDLcW — Leo González 🐦 (@leogonzalez88) October 18, 2026

¿En qué equipos jugó Paul Aguilar?

Paul Aguilar nació en marzo de 1986 y durante su carrera futbolística se desempeñó como lateral derecho. Paul es originario de Sinaloa, y se formó en las categorías inferiores del Concordia FC, club desde el que llegó a Pachuca.

Comenzó su carrera en el Pachuca en 2002 y fue con ese equipo con el que vivió sus mejores años de juventud. Fue dos veces campeón de liga y conquistó la Copa Sudamericana.

Tras cinco años y diez torneos en Pachuca, fue vendido al América para el Apertura 2011. En Coapa pasó casi una década y llegó a ser capitán, para después llegar a representar a México en el Mundial de Brasil 2014.

Tras retirarse en 2022, participó en el Exatlón Estados Unidos. También jugó en torneos amateur y se dedicó a la compra y venta de autos. Hoy es comentarista en Fox Sports México, en La última palabra y Fox Sports Radio.

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