Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche, sufre delicado accidente junto a sus hijos y preocupa: ¡Necesita cirugía!

Kristal Cid, esposa del actor Brandon Peniche, sufrió un fuerte accidente junto a sus hijos durante la mañana del domingo 8 de noviembre. Lo anterior llevó a que seguidores de ella y del actor se preocuparon por lo ocurrido, pues hasta terminaron con una fractura. ¿Qué pasó exactamente?

Kristal Cid sufre accidente en compañía de sus hijos / Redes sociales

Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche, sufre accidente junto a sus hijos

El incidente protagonizado por Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche, ocurrió cuando patinaba junto a sus hijos menores a las afueras de su casa en la capital del país.

La presentadora relató que la caída ocurrió mientras convivía con sus hijos. A través de sus redes sociales, mostró imágenes de la lesión y describió el momento:

Me rompí la muñeca patinando en la mañana con los niños. No he parado de llorar, el dolor está cañón. Kristal Cid

Cid aseguró sentir coraje por lo ocurrido, no solo por el dolor físico, si no también porque ella creía que no debía salir en ese momento de casa:

Yo sé que hay cosas peores, pero no dejo de tener mucha angustia y mucho coraje. Sabía que no lo tenía que hacer. Lo más cañón es que Diosito nos manda señales. Yo sabía que no tenía que ir. Salí de la casa y pensé: ‘Y si me caigo y si me rompo algo’, y pues pasó. Kristal Cid

Eso no es todo, Kristal agregó otra situación que le causa más temor aún, pues podría interceder en otros planes que tienen. ¿Cuáles?

Te puede interesar: ¡Brandon Peniche y Kristal Cid sorprenden con original “gender reveal”! ¿Es niño o niña?

Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche, sufre fractura / Redes sociales

¿Por qué Kristal Cid está preocupada tras accidente junto a sus hijos?

Tras el accidente, Kristal Cid reveló que deberá someterse a una cirugía. Aunque no dio detalles sobre el procedimiento, explicó que la operación se llevaría a cabo después del bautizo de su hija:

¿Qué es lo que sigue? Pues esperar… En teoría me tienen que operar y si me operan es la siguiente semana, o sea, después del bautizo. Kristal Cid

Mientras tanto, muchos preguntaban por la ausencia de Brandon, quien aparentemente no se encontraba con ella durante su hospitalización y el accidente. Ante esto, Cid dijo lo siguiente:

Brandon se fue a trabajar, a grabar a Acapulco. Yo estoy aquí con mis dos enfermeritos. Ya estoy un poquito más tranquila. Primero estaba en shock y literal, lloré, pero ya ahorita, estoy como asimilando las cosas y dándole gracias a Dios que entre lo malo, el menor. Kristal Cid

Kristal espera que esto no afecte sus planes familiares, tanto del bautizo de su hija, como de la renovación de votos que tiene pendiente. Eso sí, se someterá a cirugía hasta después.

Lee: Brandon Peniche y Kristal Cid celebran 6 años de casados con romántico mensaje

Kristal Cid muestra fractura de su muñeca / Redes sociales y Univisión

¿Quién es Kristal Cid?

Kristal Cid es una conductora, diseñadora, empresaria e influencer mexicana. Es conocida por ser la esposa del actor Brandon Peniche y la hija de la actriz Sharis Cid.

Brandon Peniche y Kristal Cid se casaron el 4 de noviembre de 2016. La pareja ha hablado abiertamente de sus altibajos, y se llegó a manejar que en 2023 enfrentaron una crisis matrimonial. Aun así, siguen juntos y proyectan renovar sus votos.

En 2021 se llegó a mencionar que Kristal Cid podría sentir celos de Alejandra Robles Gil, con quien el actor se daba besos por la grabación de una telenovela.

Tal vez te interese: Sharis Cid confiesa que nuevamente está abierta al amor: ‘No me quiero morir solita”