Galilea Montijo ha protagonizado varios momentos bochornosos en el programa ‘Hoy’ y, cada vez que ocurre uno nuevo, la conductora se convierte en tema de conversación.

En esta ocasión, Gali volvió a robarse las miradas y a provocar risas por un incómodo episodio que vivió durante la emisión más reciente del matutino. Y es que, mientras platicaba, olvidó que estaba al aire, por lo que quedó captado un momento que provocó reacciones entre sus compañeros.

¿Será que sancionarán a la conductora por esta situación? Te contamos.

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Galilea Montijo / Redes sociales

¿Cómo fue el incómodo momento que protagonizó Galilea Montijo durante la emisión de ‘Hoy’?

Todo ocurrió la mañana del 19 de noviembre, cuando Galilea, en compañía de todos sus compañeros, platicaba sobre su forma de cantar.

En ese momento, la conductora comentó que cuando toma agua de jamaica canta muy bien. Sin embargo, en medio de la emoción de la conversación, se le escapó una grosería, por lo que reaccionó de inmediato y provocó las risas de sus compañeros.

“Yo canto muy bonito con mi agua de jamaica, canto muy cab**n” Galilea Montijo

Para que en redes sociales no lo saquen de contexto, pero ya dijo @shanikberman que fue ella no @GalileaMontijo 😂😂 https://t.co/zwLQcoyn3w — Programa Hoy (@programa_hoy) November 19, 2026

¿Qué dijo Galilea Montijo tras darse cuenta de que había dicho una grosería en vivo?

En cuanto se dio cuenta de que había dicho una mala palabra, Galilea reaccionó apenada, se cubrió el rostro y pidió disculpas al público que la estaba viendo desde casa.

“Pido perdón. Perdone usted, señora que está en la casa y los niños que están en la escuela”, expresó la conductora.

Sus compañeros también se tomaron el momento con humor y reaccionaron con bromas junto a Galilea. Shanik Berman y Tania Rincón siguieron el juego, por lo que todo quedó como una anécdota incómoda, pero también divertida, para los conductores de ‘Hoy’.

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¿Galilea Montijo podría ser sancionada o dejar de ser conductora de ‘Hoy’?

Hasta el momento, no se han dado a conocer declaraciones sobre una posible sanción contra Galilea Montijo ni sobre su salida del programa ‘Hoy’, por lo que todo apunta a que el episodio quedó como un incómodo momento frente a las cámaras que terminó provocando risas entre sus compañeros.

Aunque en semanas anteriores resurgió el rumor de que Galilea abandonaría ‘Hoy’ a partir de 2027, la conductora aclaró que eso no sucederá y que continuará al frente del matutino.

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