Galilea Montijo reacciona a las acusaciones contra José Eduardo Derbez en el caso Vadhir ‘N': ¿Lo defiende?

Luego de que José Eduardo Derbez rompiera el silencio sobre los señalamientos en su contra en el caso de Vadhir ‘N’, Galilea Montijo expresó su sentir tras escuchar las declaraciones del hijo de Victoria Ruffo en el programa Hoy. ¿Defendió al actor? ¡Te contamos los detalles!

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José Eduardo Derbez se sincera tras las acusaciones contra Vadhir “N”. / Instagram: @vhadir

¿De qué se acusa a Vadhir ‘N’ y por qué estaría involucrado José Eduardo Derbez?

Tras darse a conocer que Vadhir ‘N’ enfrenta una nueva denuncia por presunta violación, la cuenta de X de Doña Carmelita compartió que José Eduardo Derbez también podría estar involucrado. De acuerdo con la cuenta especializada en temas de espectáculos, el actor de ‘Mesa de regalos’ habría presenciado los hechos de los que se acusa a su hermano sin hacer nada al respecto.

“Según la denuncia, fue una chica menor de edad a la que alcoholizaron en un bar del crucero y después de eso Vadhir Derbez viol* a la chica, mientras que su hermano José Eduardo se dio cuenta de la situación, pero no dijo nada”. ‘Doña Carmelita’ a través de X

Sin embargo, luego de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirmara la denuncia contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por presunto abuso, el nombre de José Eduardo Derbez no apareció en el documento oficial de las autoridades. Esto desató una ola de reacciones entre diversas personalidades del espectáculo, además de la postura del propio José Eduardo Derbez. ¿Asegura ser inocente?

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Vadhir “N” enfrenta una nueva denuncia en su contra. / Redes Sociales

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre las acusaciones en su contra en el caso de Vadhir ‘N’?

Ante las acusaciones que surgieron en su contra a raíz de la nueva denuncia contra Vadhir ‘N’, José Eduardo Derbez decidió romper el silencio en un encuentro con la prensa, donde negó estar involucrado y señaló que ninguna acusación ha sido realizada de manera oficial:

“O sea, no hay papelito, no hay nada legal. Entonces, desinformar a las personas tampoco está padre. Yo respondo por mí, nada más por mí. Es impresionante cómo en las redes cualquiera puede decir lo que quiera, pero hay que informarse y yo creo que papelito habla. Yo estoy tranquilo”. José Eduardo Derbez

En el mismo encuentro con los medios, el conductor de Miembros al aire reflexionó sobre el impacto que tienen este tipo de acusaciones y se pronunció sobre el zafarrancho que vivió su mamá, Victoria Ruffo, cuando fue abordada por la prensa respecto al tema: “Sí está cañón cómo la abordaron el otro día, fue una falta de respeto, es una señora y no estuvo correcto; el otro día la siguieron a su casa, yo creo que no está padre ese acoso”.

A pesar del momento tenso, el actor se mostró dispuesto a responder preguntas en todo momento, postura que fue aplaudida por los conductores del programa Hoy.

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José Eduardo Derbez reacciona al zafarrancho que vivió Victoria Ruffo. / Mezcalent, RS

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la postura de José Eduardo Derbez en el caso Vadhir ‘N’?

Después de que Galilea Montijo se pronunciara sobre la reciente separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, la conductora de Hoy volvió a compartir su postura respecto a la nueva controversia que enfrenta el actor a raíz de la denuncia contra Vadhir ‘N’ por presunto abuso.

En la transmisión del matutino del pasado 9 de noviembre, la presentadora aplaudió la actitud del hijo de Victoria Ruffo frente a los medios y reafirmó que se trata de un tema delicado en el que solo queda confiar en las autoridades.

“Ahí lo tienen, José Eduardo siempre tratando de contestar a su manera. Es delicado cualquier palabra que tú puedas decir, siempre es delicado. Entonces, como dice él, hay que confiar en el proceso”. Galilea Montijo

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no ha brindado declaraciones exclusivas al programa Hoy, pero se ha mostrado abierto a dar la cara ante la prensa sobre las polémicas que enfrenta actualmente.

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