Gaby Ruffo, tía de José Eduardo Derbez, estalla tras acusaciones contra el actor en el caso de Vadhir N, VIDEO

Tras el zafarrancho que se armó con Victoria Ruffo ante cuestionamientos sobre las supuestas acusaciones contra José Eduardo Derbez en la denuncia que enfrenta Vadhir ‘N’, la prensa se dirigió con Gaby Ruffo, tía del actor, para conocer su postura ante la situación que enfrenta su sobrino. ¿Pone en duda su inocencia? ¡Te contamos los detalles!

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Victoria Ruffo vive zafarancho tras denuncias a Vadhir ‘N’. / Redes sociales, Mezcalent

¿Por qué se dice que José Eduardo Derbez podría estar implicado en la denuncia contra su hermano, Vadhir ‘N’?

Después de que se dio a conocer que Vadhir ‘N’ enfrenta una nueva acusación por presunta violación, la cuenta de X de ‘Doña Carmelita’ reveló que José Eduardo Derbez también podría estar involucrado en las acusaciones contra su hermano. Supuestamente, el actor de ‘Mesa de regalos’ habría presenciado el delito sin hacer nada.

“Según la denuncia, fue una chica menor de edad a la que alcoholizaron en un bar del crucero y después de eso Vadhir Derbez viol* a la chica, mientras que su hermano José Eduardo se dio cuenta de la situación, pero no dijo nada”. ‘Doña Carmelita’ a través de X

Tras la publicación de X, la FGJ conformó la denuncia contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por presunto abuso. De acuerdo con el comunicado, la carpeta de investigación está abierta y es relacionada con hechos ocurridos en Coyoacán en abril de 2026. Además, no se incluye el nombre de José Eduardo Derbez en el documento.

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Vadhir “N” señalado de presunto abuso / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la tía de José Eduardo a los señalamientos en contra del actor en medio del proceso legal contra Vadhir ‘N’?

En medio del alboroto que causó la supuesta implicación de José Eduardo en la denuncia contra Vahdir ‘N’, la prensa se dirigió a Gaby Ruffo, hermana de la ‘Queen de telenovelas’, para conocer su postura. Pese a que dijo desconocer la situación, explicó para diversos medios, entre ellos TVNotas, la importancia de tener pruebas.

“Yo no creo que José Eduardo esté metido en nada de eso, la verdad. O sea, seriamente no. Yo no creo que eso sea cierto, para empezar. No podría ponerme ni siquiera en ese escenario. Yo conozco bien a José Eduardo; no es ese tipo de muchacho. Yo no considero a mi sobrino de esa manera”. Gaby Ruffo

La hermana de Victoria Ruffo reiteró en varias ocasiones que José Eduardo no es capaz de ese tipo de situaciones; además, se negó a ponerme en un escenario que desconoce al tratarse de un tema fuerte y sensible. “Primero son las pruebas, una cosa es venir y decir algo y otra cosa es no tener las pruebas. Eso es incitar un chisme, un chisme grave, fuerte”, sentenció.

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¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre las supuestas acusaciones en su contra en el caso de Vadhir ‘N’?

Luego de que la prensa habló con Victoria y Gaby Ruffo, José Eduardo Derbez rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra a raíz de la denuncia contra Vadhir ‘N’. Sin titubear, el actor y conductor negó estar implicado y lamentó que ese tipo de señalamientos circulen en Internet sin medir cómo pueden afectar a una familia.

“O sea, no hay papelito, no hay nada legal. Entonces, también desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí, nada más por mí. Es impresionante cómo en las redes cualquiera puede decir lo que quiera, pero hay que informarse y yo creo que papelito habla. Yo estoy tranquilo”. José Eduardo Derbez

El conductor también expresó que confía en la inocencia de su hermano, pero insistió en que no existe nada oficial en su contra. De esa forma, tanto él, como su mamá y su tía pusieron fin a los rumores que surgieron tras las acusaciones en su contra pues saben que es inocente.

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