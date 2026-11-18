A principios de noviembre se dio a conocer que José Eduardo Derbez y Paola Dalay ponían fin a su relación de varios años. En medio de dimes y diretes, la influencer de inmediato empezó una relación con el futbolista César Romo, siendo el actor el único que permanecía soltero hasta ahora, ¿o no?

Hace algunas horas, trascendieron detalles sobre la nueva supuesta novia de José Eduardo, y ahora, es Maryfer Centeno la que empieza a poner las piezas del rompecabezas juntas, ¿sí andan? Esto podría indicar que así es.

José Eduardo Derbez sube misteriosa foto / Redes sociales

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¿Cómo se dio a conocer el supuesto romance de José Eduardo Derbez y Mariana BO?

Hace algunos días, José Eduardo Derbez subió algunas fotografías a sus redes sociales, en ellas se veía al actor al lado de una misteriosa mujer que fue identificada como Mariana BO, una DJ que tiene varios miles de seguidores en sus redes.

Después de algunas horas de la publicación, la misma fue borrada por Derbez, lo que generó aún más especulación alrededor de ellos. Es importante mencionar que en el pasado, José Eduardo había indicado que debido a sus ocupaciones le era imposible conocer a una persona, sin embargo al parecer la excepción fue la DJ y productora Mariana BO.

Dicen que José Eduardo Derbez y Mariana Bo serían novios / Redes sociales

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¿Mariana BO confirmó romance con José Eduardo Derbez?

Como era de esperarse, la DJ empezó a ser asediada por la prensa para que compartiera más detalles respecto al vínculo con el hijo de Eugenio Derbez, y fue en una entrevista con Ventaneando que reveló algunos detalles interesantes.

Según sus dichos, la cercanía entre ambos empezó cuando se conocieron en la fiesta de cumpleaños de ella, y desde ahí los dos han estado saliendo. Respecto a sí son novios o si hay la intención de iniciar alguna relación, la DJ mencionó: “Quién sabe después, pero me la estoy pasando cool. Yo estoy soltera, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, igual que yo (…) seguramente vamos a seguir saliendo”, dijo Mariana BO.

Mariana BO, ¿es novia de José Eduardo Derbez? / Redes Sociales

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¿José Eduardo Derbez y Mariana BO sí andan? Maryfer Centeno así lo revela

Aunque la DJ dijo que la relación de ambos era únicamente de amigos y que claro, se estaban conociendo, la grafóloga experta Maryfer Centeno “leyó” algunas pruebas que podrían indicar que el romance entre ellos ya es una realidad.

Hace algunas horas Mariana BO subió a sus historias de Instagram la foto de un ramo de rosas rojas, misma en el que etiquetó a José Eduardo, dándole las gracias. Ante dicha prueba, Maryfer Centeno mencionó que para empezar, la DJ tiene todas las características de la mujer que le gusta al actor: “No sé si usted nota que se parecen mucho Mariana BO y Paola Dalay, físicamente”, dijo.

“Esta foto parece confirmar que José Eduardo Derbez anda con Mariana BO (…) me parece a mí que este arroz ya se coció señores, Paola Dalay ya es el pasado de José Eduardo Derbez, bienvenida Mariana BO, no sé que opine usted, pero además la cantidad de flores, tampoco son de amigos” Maryfer Centeno

Por supuesto, tras darse a conocer la cercanía entre José Eduardo y Mariana, Poala Dalay fue contactada por Gustavo Adolfo Infante, quien asegura que la influencer le reveló que ella sabía que solo eran amigos: “se supone que era su amiga”, ¿está celosa la ex del hijo de Victoria Ruffo?