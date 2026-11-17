Desde hace algunos días, se ha estado especulando que José Eduardo Derbez presuntamente tendría un nuevo romance tras su polémica ruptura con Paola Dalay. Según se dice, estaría saliendo con una DJ llamada Mariana Bo.

Más allá de las diversas opiniones en redes sociales, muchos han esperado la postura de Paola ante todo esto. Justamente hace unas horas compartió un video en redes sociales que, para muchos, podría dejar ver el sentir de la influencer ante la posibilidad de que su ex ya esté rehaciendo su vida. Te contamos los detalles.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su ruptura el 1 de noviembre / Redes sociales

¿Por qué se dice que José Eduardo Derbez estaría en una nueva relación tras la ruptura con Paola Dalay?

Mucho se ha dicho sobre la separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras siete años juntos y una hija en común. Si bien la expareja dio la noticia el 1 de noviembre, ambos sostienen que la ruptura se dio hace meses por diferencias entre ellos.

Pese a esto, se sigue especulando que, supuestamente, Paola Dalay le habría sido infiel a José Eduardo Derbez con César Romo. La influencer ha negado esto, pero sí ha admitido que está “saliendo” con Romo, a quien, según ella, conoció tras terminar con el actor.

Con el pasar de los días, han surgido muchos testimonios y supuesta evidencia que pondrían en tela de juicio lo dicho por Dalay. Por otra parte, José Eduardo insiste en que no hubo un engaño y que las cosas con su ex acabaron de la mejor manera posible.

Hace poco, han circulado fotos y videos del hijo de José Eduardo Derbez junto a una chica misteriosa. La mujer fue identificada como Mariana, una DJ. Hasta el momento, no hay una confirmación de que realmente sean pareja.

No obstante, en las imágenes virales se les puede ver en aparentes citas románticas y abrazándose, lo que ha fortalecido la teoría de que, al menos, estarían saliendo. Esto ha causado muchas reacciones en redes sociales. Si bien algunos han felicitado al actor, otros consideran que todo es falso y solo busca “darle celos” a Dalay.

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Dicen que José Eduardo Derbez y Mariana Bo serían novios / Redes sociales

El video que compartió Paola Dalay tras rumores de nuevo romance de José Eduardo Derbez

Hace unas horas, Paola Dalay compartió un video en Instagram. Lejos de lo que muchos pudieran creer, no fue sobre algo relacionado con el supuesto nuevo romance de José Eduardo Derbez, sino acerca del look que usaría para una comida familiar que tendría dentro de poco.

“Hoy me van a acompañar a arreglarme porque tengo una comida familiar y este va a ser el vestido. La verdad es que no sabía qué ponerme y un vestido negro nunca falla”. Paola Dalay

Aunque no mencionó a su ex, algunos usuarios hicieron referencia a él en los comentarios. Y es que muchos consideran que el material fue una forma de demostrar que tan solo quiere seguir con su vida y no verse involucrada en escándalos.

Revelan la reacción presuntamente de Paola Dalay ante el supuesto nuevo romance de José Eduardo Derbez con Mariana Bo

Por otro lado, el periodista Gustavo Adolfo Infante se puso en contacto con Paola Dalay para saber directamente cuál era su opinión ante el presunto nuevo romance de José Eduardo Derbez con Mariana Bo.

De acuerdo con el periodista, Paola le habría dicho que desconocía este asunto. No obstante, señaló que, “hasta donde sabía”, Mariana era solo una “amiga” de su ex.

“Me dice: ‘No, no sabía’. Me dice: “Se supone que era su amiga” y lo entrecomilló. Así lo dijo ella”. Gustavo Adolfo Infante

Esta declaración abrió la posibilidad de que el actor fuera quien realmente le hubiera sido infiel durante la relación. No obstante, esto no ha sido confirmado y, al menos de manera oficial, se ha dicho que José Eduardo y Paola no terminaron por una traición.

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