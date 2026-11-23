Hace varias semanas las redes sociales se paralizaron luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaran su ruptura, aunque sin duda lo que más causó conmoción fue lo rápido que la influencer reveló que estaba saliendo con un futbolista de la Kings League Américas, César Romo.

Como era de esperarse, el hijo de Eugenio Derbez también decidió dar vuelta a la página y empezar a salir con Mariana BO, una DJ y productora musical, con quien ya tuvo su primera cita ¿en el mismo lugar en el que estuvo con Paola Dalay? Aquí te contamos.

José Eduardo Derbez está al cuidado de su hija con Paola Dalay / Mezcalent

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¿Cómo es la relación de José Eduardo Derbez y Mariana BO? La DJ responde

Hace algunos días la productora tuvo un breve encuentro con la prensa en donde por supuesto fue cuestionada acerca de cuál era su relación con José Eduardo Derbez. Mariana reveló que los dos se estaban conociendo y no dudo en asegurar que el joven era un gran partido.

“Es muy caballeroso, no estaría saliendo con él si no fuera tan caballeroso. A mí me gusta la gente de mentes brillantes, educada y la verdad él cumple todo. Estoy feliz, estoy soltera, él también, así que sí”, reveló Mariana BO.

En la misma entrevista, la músico compartió que llevan mucho tiempo de conocerse, sin embargo, empezaron a salir en plan romántico hace poco.

Mariana Bo y José Eduardo Derbez / Redes Sociales

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Así fue la primera cita de José Eduardo Derbez y Mariana BO, ¿igual que con Paola Dalay?

Hace algunos días se dieron a conocer más detalles sobre la cita que tuvieron el actor y la DJ en un campo de tiro al aire libre, mismo lugar al que había acudido en el pasado con su expareja, Paola Dalay, por lo que por supuesto, las comparaciones en redes sociales empezaron de inmediato: “¡OMG! El modus operandi es llevarlas a tirar”, dijo un usuario en la publicación de Dalay que aún continúa en su cuenta de Instagram.

En su cuenta de redes sociales, Mariana BO publicó una serie de fotografías, mismas que fueron compartidas también por el hijo de Victoria Ruffo en sus historias, en las instantáneas se ve a los dos posando muy cercanos y con todos los aditamentos necesarios para llevar a cabo la actividad de tiro.

José Eduardo Derbez y Mariana BO / Redes sociales

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¿La relación de José Eduardo Derbez y Mariana BO es verdadera? Estas pistas lo indican

Aunque hay muchos que consideran que la relación que está naciendo entre Derbez y BO se debe a una estrategia, lo cierto es que Maryfer Centeno ha analizado las recientes publicaciones de ambos y ha dado datos que podrían indicar que la atracción entre ellos es real.

“Esta foto parece confirmar que José Eduardo Derbez anda con Mariana BO (…) me parece a mí que este arroz ya se coció señores, Paola Dalay ya es el pasado de José Eduardo Derbez, bienvenida Mariana BO, no sé que opine usted, pero además la cantidad de flores, tampoco son de amigos”, aseguró la grafóloga.

Maryfer Centeno no es la única que ha dado detalles sobre la cercanía entre ambos, pues Shanik Berman, periodista de espectáculos también ha asegurado que Mariana BO y José Eduardo Derbez ya andan, ¿cuándo lo harán público?