¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo? Estas son las fechas de su acercamiento con César Romo

La confirmación de un nuevo interés amoroso de Paola Dalay, tras su separación de José Eduardo Derbez, ha despertado muchas dudas e inquietudes, sobre todo por saber en qué momento la influencer conoció al deportista.

Mucho se ha hablado de una supuesta infidelidad por parte de Paola, por lo que varios usuarios se han dado a la tarea de investigar cuándo comenzaron las interacciones entre ella y el futbolista en redes sociales.

¿Será que Paola Dalay ya estaba conociendo a su nueva conquista mientras todavía era pareja de José Eduardo Derbez?

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron / Redes sociales.

¿Cómo confirmó Paola Dalay que tiene un nuevo interés amoroso?

El pasado 2 de noviembre, durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la influencer confirmó que está saliendo con el deportista y reconoció que ambos se encuentran en una etapa de conocerse.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”, explicó.

Asimismo, Paola dejó claro que todavía no tienen una relación formal: “No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”.

Durante la conversación, también negó que hubiera existido una infidelidad de cualquiera de los dos durante su relación con José Eduardo Derbez, y que ambos están tranquilos con esa situación.

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¿Cuándo empezaron las interacciones entre Paola Dalay y el futbolista César Romo?

De acuerdo con las reacciones en los perfiles de ambos, las primeras interacciones entre Paola Dalay y César Romo en Instagram se remontan a julio de 2026.

Según los números de sus perfiles, el futbolista le dio el primer ‘me gusta’ a una publicación de la influencer el 20 de julio, mientras que Paola hizo lo mismo dos días después, el 22 de julio, en uno de los videos de César. A partir de entonces, los ‘me gusta’ de Romo en las publicaciones de Paola han sido constantes.

Estas fechas llamaron la atención porque, de acuerdo con Paola, ella y José Eduardo Derbez llevaban cerca de cinco meses separados cuando hicieron pública su ruptura. Sin embargo, aunque la relación ya había terminado, la influencer todavía vivía en el departamento que compartía con el actor, del que se mudó aproximadamente tres meses antes de anunciar la separación.

Por otra parte, algunas cuentas de redes sociales, como la de ‘La reina veneenosa’, señalaron que Paola y César se conocerían desde mayo, cuando ella todavía estaba con José Eduardo. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por los involucrados.

Cabe recordar que Paola aseguró que conoció al futbolista después de terminar su relación con el actor y negó que hubiera existido una infidelidad.

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Interacciones de Paola Dalay y César Romo en Instagram / Instagram

¿José Eduardo sabía que Paola Dalay salía con César Romo antes de su separación?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘De primera mano’, Paola Dalay respondió si José Eduardo Derbez tenía conocimiento de que ella ya estaba saliendo con alguien más, en medio de la situación que enfrentaban tras su ruptura.

La influencer afirmó que José Eduardo sí sabía que estaba conociendo a otra persona, en este caso, César Romo; pues ese era un acuerdo que ambos tenían: si alguno comenzaba a salir con alguien más, se lo comunicarían.

Además, Paola señaló que José Eduardo ha respetado su decisión y no se ha involucrado en su nueva etapa sentimental.

“Sí, sí lo sabía. Totalmente, es algo que hablamos desde antes. En el momento en el que yo empezara a salir con alguien o él empezar a salir con alguien se iba a respetar, hasta el momento lo ha respetado bastante bien y eso lo agradezco.” Paola Dalay

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