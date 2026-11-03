¿José Eduardo Derbez sabía que Paola Dalay ya estaba saliendo con alguien más? Ella responde

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo por las dudas que han surgido alrededor de las circunstancias en las que habría ocurrido su ruptura.

La polémica aumentó después de que la propia Paola confirmara que está saliendo con el futbolista de la Kings League, César Romo.

Ante esta situación, surgieron dudas sobre si José Eduardo tenía conocimiento de este nuevo vínculo sentimental de la influencer antes de que ambos anunciaran públicamente su separación.

Paola Dalay respondió directamente a esta pregunta y aclaró si habló con el actor sobre su nueva relación y si él estaba enterado de que estaba conociendo a otra persona.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separaron / Redes sociales

¿Cómo fue el anuncio de la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

El pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron oficialmente su separación a través de un video que publicaron en Instagram, después de semanas de rumores sobre una crisis en su relación.

En la grabación, Paola fue la primera en tomar la palabra y explicó que la decisión de terminar su relación la habían tomado desde tiempo atrás, pero que no se sentían preparados para compartir la noticia públicamente.

Posteriormente, José Eduardo confirmó que ya no estaban juntos y aseguró que habían decidido separarse con mucho amor y respeto, principalmente por el bienestar de su hija, pero también por el cariño que todavía existe entre ellos después de los años que compartieron.

“Si no lo habíamos dicho antes, era porque tampoco sabíamos cómo decirlo. Ni nosotros sabíamos qué onda. Bueno, nada más para hacerlo oficial, ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija” José Eduardo Derbez

Asimismo, el actor dejó claro que ambos seguirán pendientes de la pequeña y que continuarán compartiendo momentos como familia, por lo que se les vería juntos en algunas ocasiones.

Durante el anuncio no revelaron los motivos específicos que los llevaron a terminar su relación, únicamente dejaron claro que se trató de una decisión que habían tomado de común acuerdo.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación en un video para redes sociales / Redes sociales

¿Paola Dalay confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo?

Después de que se viralizara la foto de Paola Dalay junto al futbolista, César Romo en un evento de automovilismo en la CDMX y avivara los rumores de una supuesta infidelidad, la influencer habló sobre ese vínculo.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola confirmó que está saliendo con él, pero aclaró que lo conoció después de haber concluido su relación con José Eduardo.

Asimismo, dejó claro que todavía no tienen una relación formal, pues apenas se están conociendo y están dejando que las cosas fluyan.

Por otra parte, Paola negó que hubiera existido una infidelidad de cualquiera de los dos durante su relación con el hijo de Eugenio Derbez y aseguró que siempre se respetaron.

“Sí, estamos saliendo, pero quiero aclarar que lo conocí ya que había terminado con José Eduardo. Obviamente, aunque no era público, yo seguí con mi vida, así como él también lo hizo y está perfecto (...) No somos novios, no tenemos una relación, nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien.” Paola Dalay

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Paola Dalay y el futbolista César Romo / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez ya sabía que Paola Dalay estaba saliendo con César Romo?

En entrevista para ‘De primera mano’, Paola Dalay habló con más detalle sobre su ruptura con José Eduardo Derbez, así como del nuevo vínculo sentimental que está comenzando con el deportista.

Durante la conversación, Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente si el actor sabía que ella estaba saliendo con César Romo antes de que se hiciera pública su separación.

Ante esto, Paola respondió que sí y explicó que era parte de uno de los acuerdos que tenían como pareja. Asimismo, aseguró que José Eduardo ha respetado su decisión y el proceso que está viviendo.

“Sí, sí lo sabía. Totalmente, es algo que hablamos desde antes. En el momento en el que yo empezara a salir con alguien o él empezar a salir con alguien se iba a respetar, hasta el momento lo ha respetado bastante bien y eso lo agradezco” Paola Dalay

En las redes sociales, Paola Dalay ha reaccionado con mensajes contundentes a las críticas que le han llegado por estar con alguien cuando recién anunció su separación del actor.

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