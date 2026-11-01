¿Paola Dalay le puso el cuerno a José Eduardo Derbez? Revelan al presunto tercero en discordia; ¡Actor habla! FOTO

La relación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez terminó desde hace unas semanas, según ellos mismos, pero este domingo se hizo oficial por parte de los dos. Aunque intentaron que no fuera polémico, comenzó a trascender que, presuntamente, la influencer le habría sido infiel al hijo de Eugenio Derbez. ¿Con quién?

Separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez se confirmó / Redes sociales

¿Cómo anunciaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez el fin de su relación?

Este domingo 1 de noviembre se dio a conocer que la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminó. Aunque la noticia resulta triste, a varios no les sorprendió, pues ya se intuía que esto podía pasar.

A través de un video publicado juntos en sus redes sociales, José Eduardo y Paola compartieron algunos detalles de su decisión, entre ellos el motivo por el cual habían guardado silencio hasta ahora: “ Queremos compartirles algo, decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles ”, mencionó Paola.

Posteriormente, José Eduardo añadió que, la decisión, se tomó desde el cariño, el respeto y el amor que ambos se tienen:

Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años. José Eduardo Derbez

Ambas figuras coincidieron que, la noticia, no la habían hecho pública para que su hija en común no saliera afectada, ni tampoco empezaran especulaciones:

Si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo. Ni nosotros sabíamos qué onda. Bueno, nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija. José Eduardo Derbez

Internautas se sorprendieron que en el video, a pesar de estar juntos, Paola no habló mucho. ¿Significaba algo?

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Aseguran que Paola Dalay presuntamente le puso el cuerno a José Eduardo Derbez

La polémica llegó casi de inmediato, cuando la cuenta especializada en espectáculos “Reina venenosa”, compartió que la separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez habría sido por presunta infidelidad de la influencer.

Paola Dalay acusada de presunta infidelidad / Redes sociales

Según sus palabras, Dalay habría sido presuntamente infiel al actor, con un futbolista de la Kings League, llamado César Romo:

Pues ya se especula que Paola Dalay ya mantenía una relación desde hace tiempo con César Romo, y ayer ya no pudieron seguir ocultando su amor, ya que el futbolista César Romo reposteó una foto abrazando a Paola en el Autódromo Hnos. Rodríguez Reina venenosa

Además, la misma cuenta aseguró que, tras el anuncio, José Eduardo es el que se ve más afectado, triste y decaído, situación que podría confirmar la versión de la supuesta infidelidad:

La gente los vio bastante románticos en el autódromo, por eso se le ve a José Eduardo más afectado, ya que él quería luchar por su familia, y pues no quedó de otra más que anunciar la separación. Reina venenosa

Paola Dalay y presunto amante / IG: reinaveneenosa

Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada de manera oficial , y solo corresponde a interpretaciones y teorías que circulan en redes sociales. ¿Será verdad?

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Así reaccionó José Eduardo Derbez tras dar a conocer su separación de Paola Dalay

Apenas unas horas después de confirmar su “truene”, José Eduardo Derbez habló con la prensa y confirmó que se trató de una decisión que se había tomado desde “hace rato”, asegurando que fue algo que se analizó desde diferentes puntos:

Se analizó, se platicó muchísimo, y bueno, hay mucho amor, mucho cariño, pero también hay cosas que terminan desgraciadamente. José Eduardo Derbez

A pesar de todo, el actor dijo que hubo un momento en el que todavía estaban pensando en continuar:

De ver si se podían arreglar las cosas, si mejoraba la relación, obviamente había subidas y bajadas. Pero, hay veces que las bajadas son más. José Eduardo Derbez

Internautas consideran que José Eduardo sí se ve afectado, y creen que es señal de la presunta infidelidad de Paola. ¿Tú qué opinas?

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José Eduardo Derbez reacciona tras anunciar su separación / Redes sociales

Victoria Ruffo rompe el silencio sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Luego de que se hiciera viral el video que confirmaba la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la noticia, y aunque se dijo triste por lo ocurrido, ella menciona que no puede hablar más porque son decisiones de pareja.

En un video publicado por el Junket, la actriz dijo lo siguiente:

Es una decisión de pareja y quiere decir que es de dos, nadie tiene por qué meterse ni decir nada, mientras mi hijo sea feliz es lo más importante para mí. Casi no lo he visto a mi hijo porque tiene mucha chamba, está con mucho trabajo y eso también es muy bueno, dentro de lo bueno o malo que pueda pasar de tu vida tener trabajo te saca de todo. Yo siempre voy a estar con él, en las buenas y en las malas. Victoria Ruffo

Hasta ahora, no se saben más detalles sobre la ruptura de Paola y José Eduardo.

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