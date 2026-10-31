Mía Rubín y Tarik Othón, tras rumores de ruptura, FILTRAN últimos mensajes de la pareja: ¿Lo confirmaron?

La relación entre la cantante Mía Rubín y el torero Tarik Othón sigue causando teorías e hipótesis, luego de los rumores que indicaban una presunta ruptura entre ambos. En las últimas horas, trascendieron los que serían últimos mensajes de la pareja en redes sociales, antes del anuncio hecho por la hija de Erik Rubín. ¿Qué dicen?

¿Mía Rubín y su novio Tarik Othón separados? / Francisco Mancera

¿Cuándo y cómo inició la relación entre Mía Rubín y Tarik Othón?

La historia de amor entre Mía Rubín y Tarik Othón tiene sus raíces en el vínculo entre sus familias. En varias entrevistas, la cantante ha contado que fue su padre, Erik Rubín, quien pensó en presentarle al joven, gracias a la amistad que ambas familias mantienen desde hace años.

Erik Rubín y el padre de Tarik son amigos de mucho tiempo atrás y, de acuerdo con lo que relató Mía, los dos soñaban con que sus hijos pudieran congeniar. No obstante, los planes de los papás se quedaron cortos frente a la iniciativa de los propios jóvenes.

Se conocieron en persona en enero de 2023, durante la fiesta de cumpleaños del exintegrante de Timbiriche. Una semana después volvieron a coincidir y, desde entonces, nació entre ambos una conexión especial que fue creciendo con el paso del tiempo

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Así empezó el romance entre Mía Rubín y Tarik Otón / Francisco Mancera

Así iniciaron los rumores de presunta ruptura entre Mía Rubín y Tarik Othón

El origen de los rumores de ruptura entre Mía Rubín y Tarik Othón están en la ausencia de nuevas fotografías y videos en los que aparecieran ambos, en sus respectivas redes sociales.

Internautas notaron que los famosos ya no se comentan mutuamente las publicaciones, algo que antes era habitual en su relación pública.

Esa desaparición de las muestras de cariño en redes sociales bastó para que la comunidad digital apuntara a una posible crisis. Ante esto, Mía Rubín dijo lo siguiente:

Fue algo que, por lo menos por mi parte, también, pues por parte de él, como que no nos sentíamos tan cómodos compartiendo. Mía Rubín

Por tanto, que fotos y videos dejaran de ser continuos en sus perfiles, no respondía a un distanciamiento o ruptura, si no que significa una manera de llevar su relación a un nivel más privado .

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¿Mía Rubín y Tarik Othón con problemas en su relación? / Instagram: @miarubinlega

Estos fueron los últimos mensajes entre Mía Rubín y Tarik Othón antes de los rumores de ruptura

Con los rumores creciendo cada vez más, internautas se encargaron de viralizar los que serían los últimos mensajes públicos entre la pareja. Según se detalló, el pasado 1 de octubre Tarik Othón compartió una fotografía en la que su novia, Mía Rubín, se hizo presente por última vez con un comentario.

La hija de Erik Rubín le dejó un corazón al torero, compartiendo una de los últimas muestras de aprecio entre ambos en redes sociales.

Othón respondió con un emoji de corazón, algo que muchos consideraron una respuesta “equis” o “seria”. Ese breve intercambio, ocurrido hace unas semanas, es el último registro de interacción entre ambos en redes sociales .

Dichos comentarios han servido para interpretaciones de usuarios, aunque cabe señalar que Mía confirmó que no hay diferencias entre ambos, por lo que, su presunta ruptura, solo es un rumor de redes sociales. ¿Tú qué crees?

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