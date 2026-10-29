Mia Rubín se reencuentra con reportero de ‘Ventaneando’ tras críticas a sus poses: ¿Le reclamó EN VIVO?

Luego de que Mia Rubín apareciera con un radical cambio de look, dejando atrás el rubio que la había caracterizado por años, la hija de Erik Rubín se presentó en un evento público tras enfrentar críticas por su manera de posar durante una gala de Día de Muertos. ¿Afectada por las críticas? ¡Te contamos los detalles!

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Mía Rubín se reencuentra con periodista que se burló de sus poses. / Captura de pantalla

¿Por qué criticaron a Mia Rubín por su manera de posar?

Previo a las celebraciones de Día de Muertos, Mia Rubín se reunió con distintas celebridades en la alfombra de un evento. En uno de los clips que circuló en redes, se le ve a la joven cantante posar para las cámaras mientras hace diferentes poses, lo que no fue del agrado de algunos usuarios.

La cuenta de Instagram de ‘Las inventadas’ compartió un video de la actriz y agregó el texto: “Hermana, tú te equivocaste de alfombra… tú ibas a la de los Eliot Awards, hermostra”, a lo que el periodista Ricardo Monjaraz agregó: “Se veía espectacular, pero contracturada quedó después de tanta posadera”.

Tras la crítica del periodista, los comentarios negativos hacia la intérprete de ‘Flecha’ y ‘Amor maldito’ continuaron, pero eso no fue impedimento para que reapareciera en un nuevo evento público, donde rompió el silencio sobre lo ocurrido días atrás.

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Mía Rubín se reencuentra con periodista que se burló de sus poses. / Instagram: @miarubinlega

¿Cómo respondió Mia Rubín a las críticas por su manera de posar frente a las cámaras?

En su reciente llegada a la alfombra roja de ‘Beliween’, Mía Rubín compartió su sentir tras los comentarios negativos que recibió por su manera de posar frente a las cámaras. De acuerdo con la joven intérprete, ese día se sintió “hermosa” y comprende que las malas críticas siempre van a existir.

“Haga las cosas bien o haga las cosas mal, siempre va a haber comentarios negativos o positivos. Lo bueno es que por lo menos están hablando de mí, que es lo importante. Me sentía hermosa”. Mia Rubín

Debido a que los reporteros captaron el momento en que Mia Rubín se reencontró con Ricardo Manajarrez, la joven cantante aclaró que no existieron disculpas de ningún tipo, pues no dijo nada malo y solo externó una opinión.

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Mía Rubín se reencuentra con periodista que se burló de sus poses. / Mezcalent

¿Cómo fue el reencuentro entre Ricardo Monjarraz y Mia Rubín tras comentarios en redes?

Antes de que Mia Rubín rompiera el silencio sobre su supuesta ruptura con Tarik Othón, la joven se reencontró con el periodista Ricardo Manjarrez a las afueras del ‘Beliween’. A través del video que circula en redes, se percibe ligeramente a la cantante decir: “No pasa nada, de verdad ni te preocupes”.

Posteriormente, Mia Rubín le explicó que no existieron disculpas de ningún tipo debido a que no había hecho nada malo, descartando así un posible conflicto con el colaborador de ‘Ventaneando’ y poniendo fin a las especulaciones.

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