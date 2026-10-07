Mía Rubín aparece con tremendo cambio de look y enciende las redes, ¡así luce! FOTOS

Luego de causar revuelo por sus declaraciones al admitir que es una ‘nepo baby’, Mía Rubín volvió a llamar la atención en redes sociales, aunque esta vez por su radical cambio de look.

La hija de Erik Rubín asistió a un evento de belleza, donde aprovechó para presumir su nueva imagen y sorprendió a sus seguidores con el resultado. Las fotos rápidamente comenzaron a recibir halagos y comentarios sobre su transformación.

¿Cómo luce actualmente Mía Rubín? Te contamos.

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Mía Rubín / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el cambio de look de Mía Rubín?

Mía Rubín dejó atrás el cabello rubio y ondulado para apostar por un estilo más rebelde y alternativo que cambia por completo su imagen.

La hija de Erik Rubín apareció con el cabello completamente lacio y en un tono pelirrojo, un cambio que le da un toque más oscuro y atrevido a su estilo.

Antes de convertirse en pelirroja, Mía ya había experimentado con un tono cobrizo, aunque en aquella ocasión mantuvo su característica textura ondulada. Ahora, decidió llevar ese estilo un paso más allá y sorprendió al lucir una imagen completamente diferente.

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Nuevo look de Mía Rubín / Instagram

Así mostró Mía Rubín su nuevo look

A través de sus redes sociales, Mía Rubín mostró que asistiría a un evento de belleza organizado por una marca, donde lució un elegante outfit compuesto por un vestido de encaje negro y, por supuesto, presumió su nuevo color de cabello.

La cantante y actriz inicialmente compartió una foto y un video en los que mostró cómo lucía para el evento. Sin embargo, debido a la poca iluminación y a que el video tenía un filtro en blanco y negro, no se alcanzaba a apreciar por completo su nueva imagen.

Fue hasta que una agencia de prensa publicó fotografías de las personalidades que asistieron al evento cuando se pudo apreciar mejor el cambio de look de Mía. En las imágenes, la joven aparece acompañada de su novio, Tarik Othón, y luce su nuevo cabello pelirrojo y completamente lacio.

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¿A qué se dedica actualmente Mía Rubín?

Actualmente, Mía Rubín está enfocada principalmente en su carrera como cantante y compositora. Después de iniciar su trayectoria artística desde pequeña y participar en proyectos de actuación y teatro musical, Mía decidió concentrarse en la música.

Aunque continúa vinculada al mundo de la actuación y cuenta con experiencia en teatro musical y doblaje, la música es actualmente el principal objetivo profesional de Mía Rubín.

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