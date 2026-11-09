ExTimbiriche desenmascara a Paulina Rubio y narra crueldades vividas en el grupo: “La época más dura de mi vida”

Patti Tanús fue la integrante 13 de Timbiriche, de los 20 que formaron parte del grupo. Ingresó en octubre de 1989 para ocupar el lugar de Thalía y salió en abril de 1990. Los recuerdos que tiene son agridulces, porque, aunque pertenecer al grupo fue un honor, tuvo que tomar ansiolíticos y pastillas para dormir debido al maltrato que sufrió, especialmente de Paulina Rubio.

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Patti Tanús y Paulina Rubio / Archivo TVNotas

¿Cómo entró Patti Tanús a Timbiriche?

Gracias al compositor Memo Méndez Guiu se acercó al proyecto: “Memo estaba grabando las pistas del disco 10 de Timbiriche, y me dijo: ‘Necesito que audiciones a chavas, para que ingrese una en lugar de Thalía’. El poder de selección no estaba en mí. Ninguna les convencía. Un buen día le dijeron a Memo: ‘¿No querrá entrar Patti?’ Él dijo: ‘Creo que quiere ser solista’. Al final, acepté”.

Cuando entró, le dijeron: “Vas directo al estudio a grabar” (el disco 10). “Cuando iba en la camioneta, me dijo Carlos Murray (el mánager): ‘Vas a tener problemas con Paulina’, y yo: ‘¿Por qué? No creo’”.

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Así lucía Patti cuando entró a Timbiriche:

Estaba muy emocionada por su debut, pero pronto todo se convirtió en una pesadilla. / Archivo TVNotas

¿Cómo comenzaron los problemas entre Patti Tanús y Paulina Rubio?

“Me dio mucha ilusión… Empezaban los ensayos del concierto en vivo de la presentación del disco. Hubo un festival en el Teatro de la Ciudad. En el inter de un ensayo, toqué una pieza de jazz, con los músicos de Timbiriche. Ahí Paulina empezó con: ‘¿Por qué se pone a tocar?’”.

Memo Méndez le dijo a los integrantes que Patti podía montarles las voces del show. “Pero Paulina protestó y respondió: ‘A mí ninguna pen... me va a enseñar absolutamente nada’. Había una canción de Thalía con Diego Schoening (‘Junto a ti’). La estudié. Llego al ensayo y me dice Paulina: ‘Esa la voy a cantar yo’. Le dije: ‘No, la voy a cantar yo, porque entré en lugar de Thalía’”.

Antes de entrar a Timbiriche, Patti destacó como actriz infantil. Después de su paso por el grupo, fue corista de Luis Miguel y también lo ha sido de Cristian Castro y Arjona. / Archivo TVNotas

Recuerda que, al principio, Erik fue muy lindo con ella. “Paulina andaba tras de Erik, y cuando ya eran novios él cambió mucho conmigo, hasta la fecha. Me lo encontré en la boda de una sobrina, lo fui a saludar y no me trató padre. Fue cortante”.

Con Edith Márquez se llevó muy bien, al igual que con Biby Gaytán. Diego no se metía en nada. Paulina todo el tiempo la agredía. “Es ‘mandoncita’. Por no tener problemas con ella, la gente tiende a ceder. Mucha gente me decía: ‘Contéstale’. Yo era un poco más grande que ellos, pero era una ‘niñota’. Mi mamá iba conmigo”.

“Había mucho forcejeo en el escenario. Hay programas de televisión donde se ve que me mandaba a la orilla, pero se supone que en cada canción nos cambiábamos de formación, porque luego las cámaras tomaban a los del centro, pero éramos 7, y los de la orilla salíamos de cuadro. Yo sabía descubrirme en escena”.

Su edad, en ese tiempo, avivó aún más conflictos: “Una vez llegué 3 minutos tarde a una reunión con Víctor Hugo O’Farril y, al entrar, escuché que Paulina le estaba diciendo: ‘Las amigas de mi mamá dicen que se ve más grande’. Yo tenía entonces 24 años. El señor O’Farril me dijo: ‘Vamos a decir que tienes 21 y dije: ‘Ok, son las reglas’. Cuando íbamos a las entrevistas me preguntaban y me decían: ‘Te ves más chiquita’. Entonces, Paulina se carcajeaba. Un día, para molestarla, dije que tenía 20, y ella: ‘Jajaja’”.

A Paulina le molestaba que Tanús fuera vegetariana.

“Me decía ‘vegetarada’. Me pasaba el florero de la mesa y me decía: ‘A ver, ¡trágatelo!’. Yo no le decía nada… Edith ya había pasado también por lo suyo, y no le decían ‘chapulín’, sino ‘chapulinzote’. Erik también tuvo su época de niño nuevo. Creo que le decían ‘El extintor en la ropa’. Él también fue hostil conmigo. Era tanta adrenalina la que yo generaba, que olía a establo. Ha sido la época más dura de mi vida. Las últimas 2 semanas en el grupo no pude dormir, era una gran tensión”.

Patti Tanús

La distancia entre Patti y Paulina siempre fue marcada.

En las fotos siempre la alejaban, y asegura que en el escenario la mandaban a los lados. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Patti Tanús sobre cómo muestran a Paulina Rubio en la serie de Timbiriche?

Afirma que la manera en que la serie muestra a Paulina “no tiene nada que ver con la realidad”, y añade: “Pau era muy déspota con los muchachos del staff. A uno le decía: ‘Pelón, ¡muévete, gato!’. Les tronaba los dedos. Nadie le decía nada ni la contradecían en nada. Todo el mundo quería llevar la fiesta en paz”.

También recuerda que Pau era muy indisciplinada.

“Siempre llegaba 2 horas tarde a las grabaciones del disco y a los ensayos. No daba ninguna explicación. Luis de Llano casi nunca estaba. Cuando me tocó presentarme en el evento en el Teatro de la Ciudad, dije: ‘Hola, chicos, soy la nueva integrante de Timbiriche’, y Paulina me dice: ‘Eso de chicos se oye muy gato’. Y yo digo que después ya no le pareció tanto, porque se puso ‘La chica dorada’”. Patti Tanús

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En 1990, esta fue la alineación del grupo durante la promoción de su décimo álbum de estudio, ‘Timbiriche 10'

Vemos a Claudio Bermúdez, Edith Márquez, Paulina Rubio, Erik Rubín, Biby Gaytán, Diego Schoening y Patti Tanús / Archivo TVNotas

¿Traicionaron a Patti Tanús para sacarla de Timbiriche?

Cuenta que fue traicionada: “Yo no decidí salirme del grupo. Paulina estuvo duro y dale con que me veía más grande y, cuando estuvimos en el show en vivo, que iba a ser la presentación del disco, toda la vibra horrible, las burlas, las indirectas de ella y Erik, y de repente se reían los demás, era muy duro”.

“Cuando se iba a grabar el disco, nos dijeron: ‘Se va a ensayar la coreografía, no puede entrar nadie que no sean ustedes’. Empezamos y, de repente, llega una chava y dice: ‘Hola, Paulina’. La abrazó, igual a Erik. Se quedó ahí. De pronto iba todos los días al ensayo y me observaba. En ese momento no sabía quién era. Después, cuando vi Siempre en domingo, supe que se llamaba Silvia Campos, la cantante que entró en mi lugar. Ella es de Puebla, amiga de Erik. Sabía perfectamente que me estaban traicionando (para sacarla)”.

La cantante, junto con Erik, la llevó al límite y, finalmente, consiguió su objetivo: Sacarla. / Archivo TVNotas

Y ¿qué hacía Luis de Llano para remediarlo? “Fue muy amable conmigo. Lo vi en su oficina cuando ya había empezado la hostilidad contra mí”. Pero hubo más violencia de parte de Paulina. “Un día, en un restaurante, pedí crepas de huitlacoche, y me dio el apodo de ‘Huitlacoche’. Cada día, en lugar de saludarme, me decía en el oído: ‘Ingas a tu repu’. Yo decía: ‘¿Qué es eso?’. Luis me dijo: ‘No les hagas caso. Nadie los ha cambiado y tú menos. Así son’”.

Finalmente, la sacaron del grupo: “Mi terapeuta me mandó pastillas para conciliar el sueño y un ansiolítico. No podía ni comer, por la presión. Demasiada hostilidad. Fue una época dura; sin embargo, estoy muy orgullosa de haber pertenecido a Timbiriche”.

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A Patti nunca la llamaron para los reencuentros.

Las últimas presentaciones que ofrecieron fueron con los miembros originales (Sasha, Diego, Alix, Mariana y Benny), añadiendo a Erik, y con la ausencia de Paulina. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Patti Tanús sobre la serie de Timbiriche?

“El personaje más cercano a la realidad es el de Benny. Edith un poco, pero físicamente, nada que ver. Erik, muy varonil, también, con su don de mando, pero nada comparado con Pau. Diego, locochón, en su mundo. Era noble. Nunca tuve ningún problema con él”.

“Tengo sentimientos encontrados. Timbiriche fue un suceso en México… Creo que se hubiera enriquecido mucho el libreto si hubieran tomado la información de primera mano. Hay un montón de detalles. Se perdieron la gran oportunidad de conocer a todos los integrantes en sus matices. Son grandes personajes”.

fue un suceso en México… Creo que se hubiera enriquecido mucho el libreto si hubieran tomado la información de primera mano. Hay un montón de detalles. Se perdieron la gran oportunidad de conocer a todos los integrantes en sus matices. Son grandes personajes”. “En cuanto al casting, me costó mucho trabajo saber quién era quién. Siento que no se tomaron el tiempo de buscar a personas que dieran más el tipo. Por ejemplo, a la niña que hizo de Thalía, por lo menos le hubieran pintado un mechoncito. No se esforzaron por delinear mejor a cada personaje. Me hace pensar que el director de casting no los conoce. Parece una serie hecha al vapor, para aprovechar un escándalo (caso Sasha-Luis de Llano

“Pienso que Luis le destruyó la vida a Sasha en muchos sentidos, le distorsionó su identidad. Ahora la veo felizmente casada. Le aplaudo que se haya atrevido a denunciar. Era una relación atípica. A lo mejor se enamoró de él, porque a sus 14 tenía una reminiscencia de un pensamiento mágico, una admiración y demás”

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