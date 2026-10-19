Atacan a Macarena García por interpretar a Sasha en la serie Timbiriche y su mamá, la actriz Amairani, explota

La serie Timbiriche ha recibido fuertes críticas, ya que gran parte de la audiencia considera que se está revictimizando a Sasha en el tratamiento de su relación con el productor Luis de Llano, cuando era menor de edad. Estas críticas han salpicado a la actriz que encarna a la cantante, Macarena García.

El papel de “Sasha Sokol” fue hecho por Maca García / Luis Pérez, Alejandro Isunza, archivo TVNoras e IG@amairaniromerogu

Amairani, mamá de la actriz Macarena García, defiende a su hija tras estreno de la serie de Timbiriche

Su mamá, la también actriz Amairani, sale en su defensa. “Pues qué mal. Que vean el trabajo de Maca, ella se entrega al público, a su trabajo. ¡Que no sean liosos! De verdad, qué flojera, siempre tienen algo que decir. Vean lo bueno y si no les gusta el personaje, pues no la vean, pero tampoco opinen”.

Alaba a su hija. “Macarena ha sido una actriz intachable, que no tiene un pedo en la vida. Yo la veo enorme, grandiosa, con una luz, un brillo espectacular. Es una mujer guerrera. Así es nuestra carrera, hasta que tenemos una polémica. Es un personaje, una serie de ficción, no están hablando de personajes reales y yo lo tomo como mi hija me lo plantea, como una raya más al tigre, como una carta más para su currículum, con amor, entrega, dedicación, mucho respeto y empatía”.

Y hace un llamado: “No permitan que les hagan daño a unos muchachos que están haciendo su trabajo, porque no nada más es Macarena, es Sebastián Poza, Michelle Pellicer, Jesusa Ochoa, Andrea Chaparro. Son chavos talentosos, vean su trabajo. ¿Quieren pleito? Peléense con los escritores y los productores, pero con los muchachos no sean mala onda. Aunque a mi hija no le afectan las críticas. Es psicóloga, está muy formada y tiene más gente que la ama que habla de ella, porque no hablan de ella, sino del personaje. ¿Que cómo se prestó? Pues equis”.

Te puede interesar: Macarena García se despide de su abuela Anabel Gutiérrez: vuela alto estrellita

Críticas a Macarena “Maca” García por serie de Timbiriche / Luis Pérez, Alejandro Isunza, archivo TVNoras e IG@amairaniromerogu

¿Cómo vive la actriz, Amairani, tras la muerte de su madre?

A 3 años de la partida de su madre, la primera actriz Anabel Gutiérrez, Amairani nos dijo: “Ha sido muy fuerte y difícil, la extraño mucho, soy huérfana y me hace mucha falta en las llamadas y los reclamos”.

Tras la polémica que se suscitó después de que declarara que Florinda Meza no trataba bien a su mamá cuando hacían el programa Chespirito, Amairani sorprende al decir que sí trabajaría con ella, pero con sarcasmo nos comentó lo que le diría:

Mi mamá no contestó, yo soy un poquito más perra, me encantaría que me dijera que me va a enseñar a actuar. Amairani

Finalmente, sobre las declaraciones que dio Cecilia Tijerina contra sus excompañeras de la telenovela Muchachitas, comentó: “Tómalo de quien viene. Ella conmigo siempre ha sido muy linda. Ella tendrá sus cositas en la cabeza, a mí me tocó trabajar con ella en Dulce desafío. Estuvo poquito en la novela, a la mitad la sacaron. Yo perdí contacto con ella, qué lástima, porque tu carrera la tienes que hacer feliz, no basándote en los chismes y hablar de tus compañeras”.

Checa: ¿Recuerdas a Lorena Shelley, la guapa integrante de ‘Timbiriche’? Esto hace y así luce este 2026

Maca García y su abuela Anabel Gutiérrez / Redes sociales

¿Quién es Amairani?

Es hija de la actriz Anabel Gutiérrez

Debutó en 1988 en la telenovela Dulce desafío , de ahí le siguieron Simplemente María, Mágica juventud y Marimar , entre otras.

, de ahí le siguieron y , entre otras. Se retiró por 11 años para casarse y tener hijos. A su regreso, trabajó en M ujer, casos de la vida real .

. Después la hemos visto en telenovelas como Camaleones, Palabra de mujer, Corona de lágrimas, Me declaro culpable, Si nos dejan, Vivir de amor y actualmente Infinito amor.

Tal vez te interese: Mauricio Martínez estalla contra serie de Timbiriche por Sasha Sokol: “No todo vale por nostalgia”

Amairani, actriz y madre de Maca García / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Macarena García?

Debutó en 2012 en la telenovela Amor bravío . En 2018 protagonizó Like, la leyenda.

. En 2018 protagonizó En 2020 saltó a la fama con la serie Control Z .

. En 2022 protagonizó la telenovela Mi secreto y de ahí ha participado en series como Mujeres asesinas, Accidente, Chespirito: Sin querer queriendo y Doc.

Relacionada: ¿'Timbiriche, la serie’ no tiene permiso de integrantes originales? Nueva polémica en la producción: ¿Cancelada?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.