¿Recuerdas a Lorena Shelley, la guapa integrante de ‘Timbiriche’? Esto hace y así luce este 2026

‘Timbiriche’, fundada a principios de los 80 por Luis de Llano, ha sido una de las agrupaciones más exitosas de México. La mayoría de sus miembros siguen trabajando en la industria artística; ya sea como actores, cantantes o ambos.

No obstante, hay casos en los que, tras su paso por la banda, fueron desapareciendo poco a poco hasta que ya nadie supo de ellos. Tal fue el caso de Lorena Shelley. Te contamos su historia y lo que se sabe de ella actualmente.

Checa: Mauricio Martínez estalla contra serie de Timbiriche por Sasha Sokol: “No todo vale por nostalgia”

Lorena Shelley estuvo en Timbiriche a principios de los 90 / Redes sociales

¿Quién es Lorena Shelley y cuándo entró a ‘Timbiriche’?

Lorena Shelley es una cantante de origen canadiense que nació en 1970. Poco se sabe acerca de su vida antes de ‘Timbiriche’. Según reportes, pasó un tiempo en Italia estudiando diseño de modas. Posteriormente, se mudó a México, donde buscó oportunidades para entrar al mundo artístico.

A principios de los años 90, justo cerca de la recta final de la agrupación, fue seleccionada para ocupar el lugar que dejó libre Paulina Rubio, quien abandonó el proyecto para comenzar su carrera de solista.

Algo que llamó mucho la atención de Lorena en su momento fueron sus looks extravagantes en el escenario. Solo duró tres años en el grupo y participó en dos discos. Posteriormente, decidió salirse para enfocarse en la actuación.

Muchos la consideraban como toda una promesa de la televisión. Y es que, además de ser muy bonita y atrevida, también era sumamente talentosa. Sorpresivamente, desapareció de la industria artística y ya nada se supo de ella.

No te pierdas: Reviven el inesperado paso de Marcela Mistral por Timbiriche, ¿cómo fue su experiencia en la agrupación?

Lorena Shelley dejó la agrupación durante los años 90 / Redes sociales

Así luce Lorena Shelley actualmente

Algunos de sus compañeros de ‘Timbiriche’ siguen manteniendo un cierto contacto con ella. Asimismo, se sabe que Lorena Shelley se alejó definitivamente del espectáculo y actualmente se dedica a la industria inmobiliaria. También tiene experiencia en el área de la publicidad.

Es muy hermética en cuanto a su vida privada, por lo que se desconoce si está casada. Se sabe que, al menos, tiene un hijo, pues lo suele presumir en algunas fotos de redes sociales. En sus publicaciones, también suele compartir algunas imágenes de su tiempo en Timbiriche, así como fotos con algunos miembros de su familia.

De hecho, su último post data del 12 de octubre y es un video detrás de cámaras de un concierto en Ecuador que dio junto al resto de los llamados ‘Timbiriches’.

“Sound Check previo al concierto en Ecuador. Y aunque nos tomábamos en serio el momento, siempre había espacios para reír, bailar o reportear”, se lee.

Al menos por lo que se puede ver en su Instagram, plataforma en la cual tiene cerca de 3 mil seguidores, se ve que tiene contacto con Jean Duverger y Benny Ibarra.

Lorena Shelley es agente inmobiliaria / Redes sociales

¿Lorena Shelley aparecerá en la serie de ‘Timbiriche’?

Hace algunos días, la plataforma de VIX estrenó una serie que contará la vida de los integrantes principales de ‘Timbiriche’ como Benny Ibarra, Sasha Sokol, Paulina Rubio y Mariana Garza.

Hasta donde se sabe, Lorena Shelley no aparecerá en la serie, pese a que, en la vida real, reemplazó a Rubio cuando esta abandonó la agrupación. Cabe mencionar que la cantante tampoco ha dado su opinión sobre este proyecto.

Previo al estreno de la serie, varios integrantes lanzaron un comunicado diciendo que la historia contada en la producción no es 100% verídica.

Mira: ¿Quién es quién en la serie de ‘Timbiriche’? Actores, estreno y todo lo que se sabe sobre el proyecto